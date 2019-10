K Zemi letí asteroid o průměru jeden kilometr

Podle informací NASA se objekt přiblíží k Zemi na minimální vzdálenost 25. října v 18:21 SEČ. Pro Zemi nepředstavuje asteroid žádnou hrozbu – proletí ve vzdálenosti, která se rovná 16 vzdálenostem k Měsíci, čili 0,04 astronomických jednotek (1 au se rovná vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem).

Asteroid patří do Apollonovy skupiny planetek. Byl objeven 18. dubna roku 1998. Celkem je v této skupině známo přes 5 tisíc asteroidů.

Existuje 100% šance, že do Země narazí asteroid

Dříve profesor z Univerzity Geodetické školy v Otago (Nový Zéland) a vedoucí výzkumný pracovník projektu Catalina Sky Survey financovaného NASA Greg Leonard, uvedl, že existuje stoprocentní šance, že asteroid zasáhne Zemi.

„Pokud nebudeme nic dělat, tak dříve nebo později je tu stoprocentní šance, že nás jeden (asteroid, pozn. red.) dostane,“ dodal. „Tak se cítím poctěn tím, že něco dělám,“ prohlásil výzkumník v rozhovoru se spisovatelem Bryanem Walshem o jeho nové knize zvané Konec éry: Stručný průvodce koncem světa.

Země je neustále bombardována kosmickým prachem a vysokoenergetickými částicemi, ale dopady asteroidů jsou pozorovány zřídka a vždy se stanou velkou událostí.

Podle laboratoře Jet Propulsion Laboratory NASA vstoupí asi jednou ročně asteroid o velikosti automobilu do zemské atmosféry. Ale ještě před tím, než dosáhne povrchu Země, shoří a nezpůsobí tak žádné škody.

Co by se stalo, kdyby Zemi zasáhl asteroid?

Vesmírná hornina o velikosti 25 metrů až jeden kilometr pravděpodobně způsobí škody v oblasti nárazu, zatímco asteroid větší, než jeden kilometr, by pravděpodobně způsobil vážné škody světovému klimatu. Ale odhaduje se, že k takovým katastrofám dojde jen párkrát za každý milion let.

Kolize s objektem větším než pět kilometrů je považována za natolik škodlivou, že by způsobila masové vyhynutí – jako tomu bylo v případě asteroidu Chicxulub. Tento meteorit o průměru kolem 10 kilometrů dopadl asi před 66 miliony let do oblasti dnešního poloostrova Yucatán v Mexickém zálivu. Tehdy vymřely přibližně tři čtvrtiny rostlin a zvířat planety, včetně všech „neptačích“ dinosaurů.

Americká kosmická agentura NASA zahájí v příštím roce novou kosmickou misi. V rámci projektu se vědci pokusí odchýlit asteroid z jeho kurzu, aby pochopili, jak se dá odvrátit srážka těchto kosmických objektů se Zemí.