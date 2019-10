Marine Le Penová navrhla, aby Turecko bylo vyloučeno z NATO

Dříve kvůli turecké vojenské operaci v Sýrii pozastavilo několik zemí NATO, včetně Francie, Německa, Norska a Španělska, vývoz zbraní Ankaře.

Evropská unie se dohodla na koordinaci politiky dodávek zbraní Turecku, s přihlédnutím k již přijatým rozhodnutím, k zastavení vydávání licencí a prodeji zbraní.

Nebylo však rozhodnuto o uvalení zbrojního embarga jako takového, protože Turecko je členem NATO.

Právě toto ukládá určité povinnosti státům EU, které jsou také členy aliance.

Francouzská politička kritizovala Evropskou unii za to, že „nedělá nic a nenabízí nic“. Podle jejího názoru by možná reakce na tureckou agresi mohlo být vyloučení země z NATO, protože Ankara „porušila kritéria“ pro účast v alianci.

Tlak na Turecko pomocí EU?

Dříve jsme informovali o tom, že předseda zahraničního výboru Sněmovny Ondřej Veselý (ČSSD) okomentoval pětidenní příměří na severu Sýrie, na kterém se dohodlo Turecko a USA 17.října. Podle něj tento krok řeší situaci jen v aktuální chvíli.

Stojí si tak za tím, že by měl být na Turky vyvíjen tlak i dál, aby se svým agresivním chováním přestali úplně. Veselý si tak myslí, že Spojené státy americké toho moc nevyjednaly.

„Pokud jde o klid zbraní, pak pokud bude dodržován, situaci to v tuto chvíli řeší. Nicméně je nutné dále vyvíjet tlak na Turecko, aby přestalo s agresí a stáhlo svá vojska ze Sýrie. A v tomto směru toho Spojené státy mnoho nevyjednaly,“ řekl.

Kromě něj se k situaci vyjádřil i šéf evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL). Ten požaduje, aby do jednání aktivně zasáhla i Evropská unie. Dodal také, že by o to měl usilovat premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho mínění je jediným účinným a dlouhodobým řešení trvalý mír.

„Nyní zaplať pánbůh alespoň za to pětidenní příměří, kdy nebudou trpět zejména civilní obyvatelé,“ uvedl a dodal, že by se však EU s tímto dočasným řešením neměla nechat umlčet.

„Měla by (EU, pozn. red.) aktivně vstoupit do jednání. Pan premiér by měl i tlačit na kolegy v Evropské radě, aby zaúkolovali Evropskou komisi, aby vypracovala do budoucna páky na Turecko, aby se situace v regionu trvale uklidnila,“ nastínil svou představu o řešení situace.