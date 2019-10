MiG-25 vystrašil NATO svou závratnou rychlostí

Nejrychlejší stíhací letoun na světě MiG-25 vystrašil Spojené státy a NATO, když jej teprve vyvinuli. S takovými informace přichází portál We Are Mighty.

Publikace uvádí, že vojenský stroj, který byl vyvinut ještě v Sovětském svazu před více než 50 lety, vypadá ve srovnání se stíhacími letouny čtvrté a páté generace těžkopádně a postrádá lesk Mig-29 a ještě více zlovětsných F-35, F-22 a Su-57. Kromě toho portál porovnává zevnějšek Mig-25 s nákladním vozem.

Zdůrazňuje se, že sovětští vývojáři vybavili stíhačku dvěma proudovými motory, které umožnily, aby se letadlo dostalo na rychlost Mach 2,8 nebo dokonce na rychlost Mach 3,2, pakliže by byli piloti ochotni vystavit motory takovému riziku. Portál dále dodává, že to „vystrašilo Spojené státy a další členy NATO“, protože MiG-25 nebyl jenom „děsně“ rychlý a výkonný, ale jeho konstrukce naznačovala, že by mohl mít skvělou manévrovatelnost, o což se západní inženýři jen těžko snažili.

Avšak poté, co sovětský pilot Viktor Belenko v roce 1976 unesl stíhací letoun do Japonska a předal letadlo cizím orgánům, američtí experti zjistili, že letadlo nemělo radar k detekci a ničení nízko letících cílů, kvůli čemuž piloti nemohli současně vidět nepřátelská letadla před sebou a pod sebou. Kvůli tomu museli sestoupit s letounem níž, a v takovém případě zratili výhodu vysoké rychlosti kvůli nedostatečné manévrovatelnosti.

Pokuta na Slovensku

V říjnu dostalo slovenské ministerstvo obrany pořádkovou pokutu kvůli tomu, že nepředložilo příslušné dokumenty v případě nákupu nových stíhaček F-16. Úřad měl v tomto případě přerušit řízení.

„Co se týče kontroly ve věci nákupu stíhaček F16, tak je třeba říci, že jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují rychlost výkonu kontroly, je míra součinnosti poskytována zadavatelem. V tomto případě úřadu nebyla doručena kompletní dokumentace, a tak úřad přerušil řízení o přezkoumání úkonů kontrolovaného. Jelikož ministerstvo ani v dodatečné lhůtě stanovené úřadem nepředložilo kompletní dokumentaci, úřad uložil pořádkovou pokutu (25. září 2019), která byla uhrazena 9. října tohoto roku,“ řekla Zvončeková.

I přesto, že pokutu již zaplatili, může podle mluvčí následovat další, jelikož úřad v té době neobdržel ještě všechny dokumenty.

O tom, že Slováci skupují F-16, se začalo hovořit loni, když Slovensko uzavřelo s Američany smlouvu na 1,59 miliardy eur. Jedná se tak o nejdražší modernizaci vojenské techniky v dějinách republiky. Tato modernizace tvoří výměnu ruských letadel MiG-29 za nové americké F-16 slučitelné s infrastrukturou armád NATO. Podle televizního kanálu JOJ je možné, že finální cena pro Slovensko bude ještě vyšší, jelikož smlouva počítá také s případnými dodatky.