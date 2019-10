Pentagon se připravuje na úplné stažení vojsk z Afghánistánu

Jak uvádí zdroje, příprava dané akce je nyní ve fázi plánování a je realizována jako „preventivní opatření“ pro případ, kdyby prezident USA Donald Trump učinil nečekané prohlášení o rozsáhlém stažení vojsk z Afghánistánu, jako tomu bylo v případě prohlášení o stažení vojenského kontingentu ze Sýrie. Televizní stanice však upřesnila, že k danému okamžiku z Bílého domu nepřišly žádné pokyny pro úplné stažení vojsk z Afghánistánu.

List The New York Times dříve oznámil, že Spojené státy již začaly snižovat svou vojenskou přítomnost v Afghánistánu a stáhly z této země dva tisíce vojáků, a to nehledě na absenci dohody s Tálibánem.

V minulosti americký ministr obrany Mark Esper oznámil, že USA mohou snížit vojenskou přítomnost v Afghánistánu na 8,6 tisíce lidí, a to bez jakékoli újmy pro protiteroristickou operaci proti teroristickým skupinám Al Káida* a Islámský stát*.

V průběhu posledních měsíců jednaly USA s Tálibánem o urovnání situace v Afghánistánu. Na začátku září šéf americké delegace Zalmaj Chalilzad na jednáních s tálibánci prohlásil, že předběžná varianta dohody v počáteční etapě předpokládá stažení 5 tisíc amerických vojáků, z přibližně 14 tisíc vojáků dislokovaných v Afghánistánu, a to v průběhu následujících 135 dní. Později bylo však podepsání dohody kvůli pozici americké administrativy zmařeno.

Donald Trump dne 7. října prohlásil, že Spojené státy začaly stahovat svá vojska ze severovýchodu Sýrie. Následně šéf Pentagonu Mark Esper dne 13. října oznámil, že USA stáhnou asi dalších tisíc vojáků ze Sýrie.

* Teroristická organizace zakázaná v Rusku