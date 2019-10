Na velikosti záleží. Riziko vzniku rakoviny či mozkové mrtvice souvisí s výškou

Čím nižší postava, tím větší riziko

V roce 2015 vědci z britské Univerzity v Leicesteru analyzovali údaje skoro dvou set tisíc dobrovolníků a vyčlenili 180 genů odpovědných za výšku člověka. Další zkoumání těchto úseků DNA ukázalo, že mutace omezující růst zvyšují obsah cholesterolu v krvi. Některé z nich ovlivňují kromě toho také stav cév, což znamená riziko vzniku kardiovaskulárních chorob.

Autoři studie dokonce vypočítali, že každých 6,4 cm navíc snižuje pravděpodobnost vzniku infarktu nebo mozkové mrtvice o 13,5 %. Zjistili tak, že u člověka, který měří 150 centimetrů, je o 64 procent větší riziko onemocnění než u toho, kdo měří 180 centimetrů.

O čtyři roky později výzkumníci z Londýnské univerzity Queen Mary tyto údaje potvrdili. Zjistili, že každých 6,5 centimetrů výšky snižuje riziko vzniku ischemické choroby srdeční o 16 procent. S ohledem na jiné faktory spojené s touto chorobou vědci zjistili, že u lidí menší postavy vznikají problémy se srdcem častěji kvůli kouření a dysfunkci plic. Nadváha, vysoký krevní tlak a velké množství cholesterolu hrají zpravidla mnohem menší roli.

V budoucnu lze tento přístup úspěšně využívat v lékařské diagnostice.https://t.co/eavoAKD2ZX — Sputnik ČR (@sputnik_cz) October 22, 2019

Dlouhé nohy jsou zárukou zdraví

Vědci z Německého ústavu stravování Postupim-Rehbrücke zjistili, že nevysocí lidé častěji onemocní cukrovkou druhého typu. Každých 10 centimetrů navíc k minimální výšce (169,7 cm u mužů a 157,8 cm u žen) snižuje riziko vzniku této choroby o 41 procent u mužů a o 33 procent u něžnějšího pohlaví. To je výsledek analýzy lékařských záznamů a vzorků krve dvou a půl tisíce lidí, přičemž u 820 z nich byla diagnostikována cukrovka druhého typu. Vědci brali ohled také na věk, fyzickou aktivitu, kouření a konzumaci alkoholu.

Pravděpodobnost, že se člověk stane diabetikem, se měnila v závislosti na hmotnosti dobrovolníků. U štíhlých lidí každých deset centimetrů navíc snižovalo riziko onemocnění o 86 procent u mužů a o 67 procent u žen. U plnoštíhlých osob činil tento ukazatel 36 a 30 procent. Kromě toho bylo zjištěno, že určitou výhodu mají lidé s dlouhýma nohama.

Podle názoru autorů dané studie cukrovku nezpůsobuje malá výška, ale vysoký obsah tuku v játrech a jiné kardiometabolické faktory příznačné pro lidi menšího vzrůstu.

Rakovina dává přednost vysokým lidem

Vysocí lidé mají své vlastní problémy: podle několika vědeckých studií totiž častěji trpí na zhoubné nádory. Vědci z Yeshivské univerzity v New Yorku zjistili, že velký vzrůst koreluje s rakovinou prsu, kolorektální rakovinou, karcinomem vaječníku, štítné žlázy a melanomem u žen ve věku 50 až 79 let. Podle výpočtů každých deset centimetrů výšky navíc zvyšuje riziko vzniku zhoubných nádorů přibližně o 13 procent. A ani úprava jiných známých faktorů onkologických chorob na tomto výsledku nic nezměnila.

Vědci z Oxfordské univerzity ve Velké Británii analyzovali údaje více než jednoho milionů žen a potvrdili, že každých deset centimetrů výšky navíc zvyšuje riziko vzniku deseti druhů rakoviny o 16 procent. Ve skupině nejvyšších dobrovolníků (výška nad 175 centimetrů) byla pravděpodobnost vzniku zhoubného nádoru v průměru o 37 procent vyšší, než ve skupině menších lidí (výška pod 152 centimetrů).

​Vědci ze švédského Institutu Karolinska demonstrovali tuto souvislost na představitelích obou pohlaví. Prozkoumali lékařské záznamy téměř pěti milionů lidí za posledních 50 let a zjistili, že každých deset centimetrů výšky navíc zvyšuje riziko onkologických chorob u žen o 18 procent, a u mužů – o 11 procent. Jednalo se především o rakovinu prsu a pokožky.

Podle profesora Leonarda Nunnyho z Kalifornské univerzity v Riverside vysocí lidé trpí onkologickými chorobami častěji jen proto, že mají v organismu více buněk, a tedy i více buněčných dělení. To zvyšuje pravděpodobnost mutace, která v konečném důsledku vede k rakovině. Podle výpočtů vědce každých deset centimetrů výšky zvyšuje riziko vzniku zhoubných nádorů o 11 procent.

Avšak, nehledě na velké šance onemocněním rakovinou, žijí právě vysocí lidé déle, tvrdí nizozemští výzkumníci. Platí to alespoň u žen. Vědci analyzovali dotazníky, které vyplnily starší ženy v roce 1986, a zjistili, kolik z nich žije dodnes. Vyšlo najevo, že skoro jedna třetina z nich se dožila 90 let. A byly to většinou ženy vyšší 175 centimetrů s průměrnými ukazateli indexu tělesné hmotnosti. Všechny dávaly přednost aktivnímu způsobu života a denně cvičily.