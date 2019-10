Vědci vysvětlili, proč ženy často tíhnou k psychopatům

Vědci zjistili, že ženy přitahují „špatní muži“ kvůli svému sebevědomému a klidnému chování, a to i včetně mužů s různými psychopatickými poruchami. K takovému závěru dospěli odborníci z Brocké univerzity v Kanadě.

Uvádí se, že do vědecké studie bylo zapojeno celkem 46 mužů. S každým z nich bylo natočeno dvouminutové video, ve kterém dotyční hovořili o tom, jak by si představovali první rande a co od vztahu očekávají. Poté byli ti stejní muži testováni na přítomnost určitých psychopatických rysů, píše Daily Mail.

Natočená videa byla ukázána 108 ženám, které na jejichž základě vyhodnotily atraktivitu potenciálního partnera, jeho sexualitu a sebevědomí. Ukázalo se, že nejlepší hodnocení ženy udělily mužům, kteří získali nejvíce bodů v testech na duševní poruchy.

​Vědci tento trend připisují skutečnosti, že se daní muži cítí sebevědomě a vždy „vědí, co mají říct“. Rovněž využívají svůj půvab, výraznou osobnost, ale důležité je pro ně především sobecké potěšení.

V loňském roce vědci z německé univerzity Otto Friedricha v Bambergu zjistili, jak rychle se člověk může zamilovat. Díky dané studii vyšlo najevo, že proces zamilování se probíhá v mozku mnohem rychleji, než se dříve předpokládalo.

Průměrná délka mužství

Nedávno německý portál Bild přinesl informace o průměrné délce chlapského „mužství“. Výsledky vyhodnotili poté, co bylo změřeno celých 15 000 exemplářů.

Výzkumníci z King’s College London v Anglii změřili 15000 penisů, zdokumentovali jejich délku v „pasivním“ i „aktivním“ stavu. Podle informací německého Bildu byly výsledky následně publikovány v Magazínu BJU International v Oxfordu.

V klidném stavu činí průměrná délka mužského penisu 9,14 centimetrů, zatímco v „aktivním“ stavu dosahuje průměrná délka 13,2 centimetrů.

Rozdíl mezi „pasivním“ a „aktivním“ stavem tedy v průměru činí 4 centimetry. Bild upozorňuje na skutečnost, že ve výsledcích není napsáno, jaká teplota byla v místnosti, když se provádělo měření.

V rámci studie bylo také 55 000 mužů i žen dotazováno, zdali jsou oni a jejich partneři spokojeni s „délkou“.

Přesně polovina lidí prohlásila, že je spokojena a šťastná, píše německý portál. Celých 85 % dotazovaných žen sdělilo, že jsou spokojeny s „délkou“ jejich partnera.