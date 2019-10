„Vyzýváme USA, aby nás následovaly.“ Rusko vybízí Spojené státy, aby zničily zbytky svých chemických zbraní

Rusko vyzývá Spojené státy americké, aby zničily zbytky svých zásob chemických zbraní. V rámci prvního výboru Valného shromáždění OSN to uvedl Andrej Belousov, zástupce Ruské federace v Ženevě.

„V roce 2017 jsme dokončili likvidaci našeho chemického arzenálu – asi 40 tisíc tun. Vyzýváme USA, aby nás v tom následovaly a co nejdříve zničily zbývající zásoby toxických látek,“ uvedl Belousov.

Zástupce RF poukázal rovněž na to, že kvůli politizaci syrské chemické dokumentace a „inspirovaného případu Skripalových“ je Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) „rozdělena“.

Podle Blousova je Rusko důsledně pro vytvoření nestranného a vysoce profesionálního mezinárodního mechanismu pod záštitou Rady bezpečnosti OSN, který by vyšetřoval případy chemického terorismu na Blízkém východě.

Uvádí se, že syrské orgány opakovaně prohlašovaly, že nikdy nepoužívaly chemické zbraně proti civilistům a teroristům. Celý chemický arzenál země byl pod kontrolou OPCW ze Sýrie odvezen.

Případ útoku na Skripala

Dne 4. března 2018 byl na území Velké Británie, konkrétně v anglickém městě Salisbury, otráven bývalý agent GRU Sergej Skripal a jeho dcera Julie. Incident vedl k velkému mezinárodnímu skandálu. Londýn uvedl, že do incidentu je zapojeno Rusko, Moskva to kategoricky popírá.

Ruský prezident tato jednání označil za „velmi důležitá, jestli ne osudová“.https://t.co/rs5ors7JKk — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 23. října 2019

​Ruské ministerstvo zahraničí navíc usvědčilo britskou premiérku ze lži. Tehdejší premiérka Theresa Mayová totiž tvrdila, že jed novičok byl zhotoven v Rusku. To však laboratoř Porton Down to vyvrátila.

Ruská strana opakovaně navrhovala společné vyšetřování incidentu, ale Velká Británie to ignorovala a odepřela přístup ke Skripalovým.

Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov v květnu roku 2018 uvedl, že případ Skripalových se začal doslova „rozpadat před očima“, a to kvůli nedostatku jakýchkoli důkazů o ruské vině.

Následně Londýn zveřejnil fotografie dvou mužů „podezřelých“ z otravy v Salisbury. Dle tvrzení britské strany jsou to dva důstojníci GRU, Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Ti ale v rozhovoru pro šéfredaktorku Sputniku a RT Margaritu Simonjanovou uvedli, že do Velké Británie zavítali jako turisté. Rovněž prohlásili, že nejsou ve styku s ruskými tajnými službami a s případem Skripalových nemají nic společného.