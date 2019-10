Snowden je přesvědčený, že se USA pokusí zasáhnout do ruských voleb

Bývalý zaměstnanec CIA Edward Snowden předpokládá, že se Spojené státy americké pokusí zasáhnout do ruských voleb. Tento názor pronesl v rozhovoru s americkým komentátorem Joe Roganem.

V rozhovoru pro amerického komentátora Joe Rogana bývalý zaměstanec CIA Edward Snowden uvedl, že je to jasné.

„Nejsou pochybnosti o tom, že bude Rusko zasahovat do voleb. Nejsou pochybnosti o tom, že Amerika bude zasahovat do ruských voleb. Nikdo o tom nechce mluvit,“ uvedl Snowden.

Následně připomněl článek New York Times z roku 2016, jehož autoři našli 36 příkladů zasahování Ruska nebo SSSR do volebního procesu a zároveň 81 příkladů zasahování do voleb ze strany USA.

Údajná dohoda mezi Ruskem a Trumpem

Demokraté v Kongresu dlouho vyšetřovali Trumpovy údajné vazby na Rusko, ničeho však nedosáhli. Zvláštní prokurátor Robert Mueller vyšetřoval dva roky obvinění z „ruského zásahu“ do voleb. V dubnu William Barr, americký generální prokurátor, prohlásil, že během voleb v roce 2016 nedošlo k žádné dohodě mezi americkým prezidentem či jinými Američany s ruskou vládou.

„Hlavním účelem vyšetřování zvláštního prokurátora bylo zjistit, zda Trumpova kampaň nebo někdo, kdo s ní byl spojen, se domlouval nebo koordinoval s Ruskem, aby zasáhl do voleb v roce 2016. Zvláštní státní zástupce uvedl, že vyšetřování neprokázalo, že by došlo k domluvě nebo koordinaci s ruským státem v jeho úsilí zasáhnout do voleb,“ řekl tehdy na tiskové konferenci.

Dvouleté vyšetřování

Vyšetřování týkající se amerických voleb ve spojitosti s Ruskem trvalo přes dva roky. Dříve prokurátor vznesl četná obvinění proti bývalým zaměstnancům Trumpa, a to za poskytování falešného svědectví a za jiná porušení. Za finanční přestupky a práci lobbisty bez registrace byl odsouzen bývalý šéf Trumpovy kampaně Paul Manafort.

Rusko opakovaně odmítlo obvinění z pokusů ovlivnit volby v různých zemích a označilo je za neodůvodněná a neopodstatněná. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že případ „ruského zasahování“ do amerických voleb je vnitřním sporem Spojených států. Také vyjádřil naději, že bude vyšetřování přerušeno a dojde k rozvoji vztahů mezi zeměmi.

Snowdenův příběh

Snowden v červnu 2013 předal novinám Washington Post a Guardian tajné dokumenty o programech sledování amerických a britských zvláštních služeb na internetu. Poté odletěl do Hongkongu a odtud do Moskvy, kde se nějakou dobu nacházel v tranzitní zóně letiště Šeremeťjevo.

​Rusko poskytlo Snowdenovi dočasný azyl na dobu jednoho roku za podmínky, že přestane provádět činnost proti USA. Za rok dostal Snowden povolení k pobytu na tři roky, což mu umožnilo cestovat nejen po Rusku, ale i za jeho hranicemi.

Před dvěma lety bylo Snowdenovi prodlouženo povolení k pobytu do roku 2020.

V září vyšla kniha s jeho pamětmi Permanent Record, kde vysvětluje důvody, proč se rozhodl zveřejnit tajné dokumenty amerických zvláštních služeb.

„Nastala doba přijmout tu skutečnost, že zpravodajská služba se cítí být nad zákonem, a vzhledem k tomu, do jaké míry je systém zničen, má v tom pravdu. Výzvědné společenství pochopilo pravidla našeho systému lépe než lidé, kteří ho vytvořili, a použilo tyto znalosti ke svým cílům. ‚Nabourali se‘ do Ústavy,“ píše v knize Snowden.

V nedávném rozhovoru pro německá média Snowden varoval, že se ho mohou pokusit zabít, a to tak, aby to vypadalo jako sebevražda.

„Mám důležité prohlášení pro záznam. Nemám a nikdy jsem neměl sebevražedné sklony. Mám filozofické námitky proti sebevraždě, a pokud se stane, že vypadnu z okna, tak si můžete být jisti, že mě někdo strčil,“ zdůraznil.