Národnost 39 mrtvých v kamionu v Anglii byla odhalena. Jedná se o Číňany

Podle informací ITV News 39 mrtvých osob, mezi kterými je i jeden teenager, byly čínskými občany. Konkrétní identity obětí se nadále zjišťují. Policie Essexu informaci zatím nekomentovala.

Řidič kamionu pětadvacetiletý Mo Robinson z města Portadown, které leží necelých 40 kilometrů jihozápadně od Belfastu, byl zatčen. Policisté provedli domovní prohlídky na dvou místech v Severním Irsku. Podle nich mohou být napojeny na řidiče. Ten je podezřelý z vraždy. Policie se snaží zjistit, zda za případem nestojí organizovaný zločin.

Záchranáři ve středu v noci nalezli těla 39 mrtvých v přívěsu kamionu v průmyslovém parku Waterglade ve městě Grays v hrabství Essex. Tahač podle policie pochází ze Severního Irska, zatímco přívěs řidič vyzvednul ve městě Purfleet, které leží východně od Londýna.

Případem se zabývají i belgičtí vyšetřovatelé. Podle nich kontejner, který byl umístěn na přívěs do Purfleetu, pochází z belgického přístavu Zeebrugge, kam dorazil v úterý v 14:29. Co se s ním dělo předtím, není zatím známo. Prozatím není ani jasné, kdy byly do kontejneru naloženy oběti.

Bulharské úřady již oznámily, že tahač je registrován v Bulharsku na jméno společnosti, kterou vlastní irský občan.

Podle britských médií oběti mohou být nelegální migranti, kteří se snažili dostat do Británie. Zatím není jasné, jak zemřely, nicméně vzhledem k tomu, že byly objeveny v chladícím kontejneru, mohly umrznout.

Britský premiér Boris Johnson případ označil za nepředstavitelnou tragédii a vyzval k dopadení převaděčů, které je nutné postavit před soud.

K podobné tragédii došlo v Británii v roce 2000, kdy celníci při kontrole nizozemského kamionu v přístavu Dover nalezli 58 udušených Číňanů. V Rakousku o patnáct let později v opuštěném přívěsu na dálnici policisté nalezli 71 mrtvých lidí. Kriminalisté se domnívají, že za jejich smrtí stojí bulharsko-maďarský gang převaděčů.