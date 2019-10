Herec ze Hry o trůny si zahraje zloděje v seriálu Pán prstenů

Britský herec Joseph Mawle, který se proslavil zejména rolí Benjena Starka ve světoznámém seriálu Hra o trůny, získal další roli. Tentokrát by se měl objevit v televizním seriálu Pán prstenů od Amazonu, píše portál Deadline.com.

Podle informací uvedených na portálu by měl Mawle ztvárnit záporného hrdinu Orena, který je zlodějem. Nic víc však o této postavě dosud není známo.

Obsazení herců

Herec z Velké Británie se stal známým díky roli Benjena Starka, prvního hraničáře Noční hlídky, bratra Neda Starka a strýce jeho šesti dětí, kterou ztvárnil v seriálu

Kromě Mawla již účast v seriálu přislíbil také anglický herec Will Poulter, který se proslavil rolí Eustaceho Scrubba ve filmové série Letopisy Narnie či rolí hrdinů Kennyho Rossmora v komedii Millerovi na tripu. Ten si v seriálu zahraje postavu Beldora.

Jako další si v seriálu zahraje také herečka Markella Kavenagh, známá svým působením ve filmu Piknik na Hanging Rock. Dotyčná ztvární hlavní ženskou hrdinku Tyru.

Seriál Pán prstenů

Uvádí se, že daný seriál bude mít několik sérií, ve kterých budou zobrazeny události, které předchází příběhům první části trilogie – Společenstvo prstenu. Vše se bude odehrávat ve Středozemi a natáčení proběhne na Novém Zélandu.

Náklady na daný projekt mají činit celkem 823,7 milionu dolarů a podle odborníků se bude jednat o nejdražší seriál v historii. Pro srovnání, poslední řada Hry o trůny vyšla HBO na 90 milionů dolarů.

Světlo světa by měl seriál Pán prstenů spatřit v roce 2020. Točit by se mělo začít co nejdříve.

Populární seriál Hra o trůny

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy – 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a ohně od spisovatele George Martina.