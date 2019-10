USA pošlou dodatečná vojska na severovýchod Sýrie

„USA hodlají posílit své pozice za koordinace s partnery z SDF (Syrských demokratických sil) na severovýchodě Sýrie dodatečnými vojenskými silami a prostředky a nepřipustí, aby se tato naleziště ropy znovu dostala do rukou IS* nebo jiných hráčů, kteří situaci destabilizují,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik mluvčí tohoto rezortu.

V Pentagonu nekomentovali údaje o kontingentu posílaném do Sýrie, které dříve zveřejnila některá americká média. List The Wall Street Journal mj. oznámil, že tam bude vysláno 500 amerických vojáků. Tento scénář předpokládá kromě toho rozvinutí v tomto regionu několika desítek tanků, o čemž dříve psal magazín Newsweek. Podle informací televizní stanice Fox News může být těžká technika soustředěna v provincii Dajr az-Zaur v blízkosti plynárenského podniku Conoco. List The Washington Post dodal, že tanky tam budou vyslány nejspíše v doprovodu BVP Bradley.

List The New York Times dříve napsal, že prezident USA Donald Trump hodlá ponechat ve východní Sýrii maximálně 200 příslušníků amerických speciálních jednotek na boj proti teroristům IS*.

USA a Turecko se 17. října dohodly na pozastavení turecké vojenské operace Pramen míru na 120 hodin a na odsunu kurdských oddílů z 30kilometrového nárazníkového pásma na hranici Turecka a Sýrie, které hodlá Ankara kontrolovat samostatně. Platnost režimu zastavení palby vypršela v úterý ve 20.00 SEČ.

V úterý bylo na základě výsledků jednání prezidentů Ruska a Turecka Vladimira Putina a Recepa Tayyipa Erdogana podepsáno memorandum o vzájemném porozumění. Předpokládá vstup na syrskou stranu syrsko-turecké hranice za hranicemi zóny turecké operace jednotek ruské vojenské policie a syrské pohraniční služby.

Budou napomáhat odsunu kurdských oddílů a jejich zbraní na 30 kilometrů od syrsko-turecké hranice západně a východně od zóny operace Pramen míru kromě města Kámišlí.

* IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku