Vědci zjistili, co bylo příčinou smrti Alexandra Velikého

Mezi lety 334-323 př.n.l. velký vojenský velitel a král starověkého řeckého království Makedonie vytvořil tu největší říši ve starověkém světě. Jeho království sahalo od současného Řecka, Bulharska a Turecka až do Sýrie, Libanonu, Izraele, Egypta, Iráku, Íránu, Indie a části střední Asie. A to vše dokázal do svých třiceti let.