Příběh senzačního filmu: Joker promluvil o jedné z nejlepších scén, která byla vystřižena

„Ve filmu byla scéna, kterou jsem považoval za jednu z nejlepších. Tehdy jsme Randall a já šli po schodech nahoru do kanceláří Ha Ha, poté, co jsem na skle nakreslil úžasné znamení,“ popsal scénu Phoenix.

„Ale pak mi Todd řekl: ‚Vystřihli jsme to.‘ Tak jsem si přemýšlel: ‚Jak? Proč?‘ Později jsem si však uvědomil, že se to muselo udělat. Možná shledáte některé scény jako výborné, ale film je jejich sbírkou, která musí logicky vyprávět příběh,“ dodal herec.

Při první montáži se film ukázal o 30 minut delší, než bylo nutné, takže se muselo odstranit několik epizod.

„Nenávidím mazání scén, ale pokud to děláme, je to jistě z nějakého důvodu. Film vyšel ve formě, v jaké měl být. Proto jsem proti tomu, abych někde přidával ořezané scény,“ vysvětlil režisér Todd Phillips.

Velkofilm Joker se poprvé objevil v kinech 31. srpna. Psychologické drama Todda Phillipse se stalo jedním z nejnavštěvovanějších filmů s hodnocením-R. Výdělek Jokera činí více než 788 milionů dolarů s investicí ve výši 55 milionů dolarů. První víkend ho v Česku sledovalo 102 926 diváků.

Dříve žebříček vedl komiksový film Deadpool, který kdysi vydělal 783 milionů dolarů.

Příběh jedné z nejpodivnějších scén ve filmu Joker

Kameraman Lawrence Scher pro portál Slash Fil pověděl, jak se objevila jedna z nejpodivnějších scén filmu, ve které se Joker vrací domů a nečekaně vlézá do ledničky.

Podle Schera byla tato scéna úplnou improvizací herce. „Když vlezl do ledničky, neočekávali jsme to. Prostě jsme nastavili kamery do dvou pozic a Joaquin přemýšlel, co by udělal, kdyby byl člověkem trpícím nespavostí,“ uvedl Scher s tím, že bylo zábavné sledovat akce Phoenixe.