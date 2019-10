„Ruská agentka“ Maria Butinová se dostala z vězení: Žila jsem v iluzi, že USA jsou právním státem

V sobotu ráno 26. října se po 18 měsících propuštěná z americké věznice Maria Butinová dostala letadlem do Ruska. Obviněna ze spiknutí proti USA se přiznala, že neočekávala zatčení, protože žila s iluzí svrchovanosti práva ve Spojených státech.

Maria Butinová byla zatčena ve Spojených státech v červenci 2018 a následně byla odsouzena za účast ve spiknutí s cílem nezákonné práce pro zahraniční vládu k 18 měsícům odnětí svobody. V pátek 25. října byla po výkonu trestu deportována do Ruska. Letadlo s Butinovou přistálo v sobotu ráno na moskevském letišti Šeremetěvo.

„Byla jsem pravděpodobně naivním člověkem. Žila jsem v iluzi, že se nacházím v právním státě,“ řekla v rozhovoru se Sputnikem a RT na cestě do Moskvy.

Podle ní ani po svědectví ve zpravodajském výboru Senátu či po první domovní prohlídce nevěřila, že by mohla být obviněna nevinná osoba.

„Ve zprávách o mně psali nejrůznější ošklivé články, ale zasmála jsem se jim, protože vím, že je to absurdní. Jak se říká, na každého člověka se najde paragraf. A v této situaci to neplatí pro Sovětský svaz, ale pro moderní Spojené státy. Je to nějaký druh surrealismu," tvrdí Butinová.

Podle jejích slov byly zprávy z jejího Twitteru odporně přeloženy, včetně těch, podle kterých byla předložena úvodní obvinění.

„Máme takový výraz - Technika na pokraji sci-fi. Takže slovo technika by mělo být přeloženo jako, nevím, technics. Oni ho ale přeložili jako equipment (vybavení, výzbroj - red.). A uvedli to jako „Secret equipment“ (tajná technika – red.). Technika na pokraji science-fiction, to není tajné vybavení, tak to nemůžete přeložit,“ řekla slečna.

Maria Butinová nemohla uvěřit, že by někdo mohl na základě tohoto vznést obvinění.

„Myslím, že oni opravdu věřili, že tam někoho chytili, ale než zatknete osobu, musíte mít nějaký důvod. Nemělo by to být tak, že nejprve uvězníte člověka, a pak se to bude vyšetřovat. Ale takhle to bylo v mé situaci,“ pokračovala.

Podle Butinové si po 52 hodinách hovoru s ní agenti FBI uvědomili, že nemá žádná tajemství.

„Pravděpodobně poté, co jim to došlo, se rozhodli, že je potřeba mě aspoň z něčeho obvinit,“ domnívá se Maria Butinová.

Obvinění Rusky

Ruska Maria Butinová byla v USA zadržena v červenci 2018. Butinovou obvinili ze spiknutí za účelem práce agenta zahraniční vlády bez registrace na Ministerstvu spravedlnosti USA a také z přímé činnosti zahraničního agenta.

V prosinci 2018 slečna u soudu přiznala svou vinu ve spiknutí s cílem nezákonné práce pro vládu RF. Ruska šla na dohodu s vyšetřovateli a vzdala se provádění soudního procesu, jinak by jí hrozil trest mnohaletého odnětí svobody. V soudních dokumentech advokáti označili Butinovou za naivní studentku, která známým vyprávěla o nutnosti zlepšit vztahy Ruska a USA, ale vůbec tuto myšlenku nechtěla prosazovat tajně jménem ruských oficiálních osob.

Ruský prezident Vladimir Putin označil zatčení Butinové za nespravedlivé a zdůraznil, že neměla na starosti plnění žádných úkolů pro ruskou vládu. Maria Butinová si odpykávala trest v americké věznici 18 měsíců a ráno 26. října 2019 byla deportovaná do Ruska.