Putin a Macron projednali rusko-tureckou dohodu

Francouzský prezident Emmanuel Macron pozitivně ocenil dohodu mezi Ruskem a Tureckem.

„Podle všeobecného stanoviska jsou opatření stanovená v memorandu v Soči dobrým základem pro stabilizaci za Eufratem a pomohou vyřešit syrskou krizi jako celek,“ uvádí se ve zprávě.

Strany rovněž vyjádřily naději, že první schůze Syrského Ústavního výboru naplánovaná na 30. října v Ženevě bude konstruktivní a účinná. Diskuze proběhne pod záštitou OSN.

Putin navíc řekl Macronovi o výsledcích Rusko-afrického fóra v Soči. Zdůraznil, že účastníci projevili přání posílit spolupráci na vzájemně prospěšných a vzájemně respektujících základech.

Hlavy států také projednaly některé otázky vzájemného denního programu a dohodly se na pokračování kontaktu.

Memorandum o vzájemném porozumění

V úterý 22. října prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan podle výsledků šestihodinových jednání podepsali memorandum o vzájemném porozumění, které obsahuje deset bodů. V něm se mj. praví, že od poledne čtvrtka vstupují na syrskou stranu hranice s Tureckem za hranicemi zóny operace Pramen míru jednotky ruské vojenské policie a syrské pohraniční služby.

Po odsunu kurdských oddílů začne společné hlídkování na tomto území ruskými a tureckými vojáky v rozmezí deseti kilometrů od turecko-syrské hranice.

Policisté budou zajišťovat bezpečnost obyvatelstva a zachování právního pořádku a budou také hlídkovat a poskytovat pomoc při „odsunu kurdských Lidových obranných jednotek (YPG) a jejich zbraní do vzdálenosti 30 kilometrů od syrsko-turecké hranice“. Operace by měla být ukončena do 150 hodin (6 dnů).