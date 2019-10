„Zvolili strategii globální dominance.“ Expert o plánech USA vypovězení smlouvy o otevřeném nebi

List The Wall Street Journal dříve s odkazem na dva informátory z administrativy napsal, že Trump podepsal dokument o záměru USA vystoupit ze smlouvy o otevřeném nebi. Podle listu ale definitivní rozhodnutí zatím nebylo přijato. Nicméně odpůrci smlouvy z administrativy mají za to, že díky smlouvě může Rusko shromažďovat výzvědné informace o USA. Bílý dům to odmítl komentovat.

„Poté, co se USA staly jedinou supervelmocí, a po jistém období projednání plánu, přece jen zvolily cestu nebo doktrínu globální dominance. V této doktríně není moc místa pro vícestranné smlouvy, zvlášť ve vojenské sféře. Mnozí mají za to, že jakékoli dohody s Ruskem pouze svazují USA ruce. Proto nevylučuji, že USA z této smlouvy vystoupí. Jako vždycky, záminka se vždy najde,“ řekl expert v rozhovoru pro Sputnik.

Rusům vše připomínat, ale Němce raději nedráždit. Analytik Štefec poukázal na servilní logiku památných dnů v Českuhttps://t.co/Qk4e6oDWTH — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 27. října 2019

Dojde-li skutečně k vystoupení, zmizí další nástroj na zvýšení důvěry mezi stranami, což pro mezinárodní vztahy nebude vůbec prospěšné,“ poznamenal Rogulev.

„Jejich vystoupení je velmi pravděpodobné, protože se nepovažují za zainteresovanou stranu. Postoj neokonzervativců v různých strukturách je dost pevný. Dost lidí kromě Trumpa se řídí touto strategií globální dominance,“ zdůraznil expert.

Smlouva o otevřeném nebi byla podepsána v roce 1992 a stala se jedním z opatření na posílení důvěry v Evropě po studené válce. Platí od roku 2002 a umožňuje účastnickým státům otevřené shromažďování informací o ozbrojených sílách a aktivitách každé země. Je jich celkem 34.