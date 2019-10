Irácký prezident zpochybnil spolehlivost USA jako spojence

„Schopnost USA udržet své pozice byla velice zpochybněna. Spojenci USA jsou znepokojeni tím, nakolik se dá spolehnout na USA,“ prohlásil Sálih.

Sálih poskytl tento rozhovor po rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa o stažení vojsk ze severní Sýrie kvůli turecké operaci proti Kurdům, jež jsou jejich spojenci. Političtí oponenti obvinili Trumpa ze zrady spojenců. Sálih je kurdské národnosti, v minulosti stál v čele Iráckého Kurdistánu.

Irák podle Sáliha potřebuje „znovu seřídit“ anebo dokonce „přehodnotit“ vztahy s USA. Na otázku, jestli následkem nebude zaměření Iráku na Rusko nebo Írán, odpověděl, že v regionu je mnoho hráčů a že jim nehodlá předkládat ultimáta. „Musíme se ale zamyslet nad našimi vlastními prioritami,“ řekl irácký prezident.

Sálih také prohlásil, že ho znepokojila možnost etnických čistek během turecké operace v Sýrii.

„Znepokojují mě etnické čistky. Již se to stalo v tragických dějinách kurdského národa, je to nebezpečné a tragické. Jsou to obrovské humanitární škody,“ řekl prezident.

Sálih rovněž prohlásil, že stažení amerických vojáků může mít za následek, že teroristická fronta IS (zakázaná v Rusku) znovu zvedne hlavu.

„Velmi vážně jsme o tom mluvili s americkými úředními osobami,“ řekl Sálih. „Vojenská porážka IS je důležité vítězství, avšak neúplné a křehké. Může se to snadno změnit, což mě znepokojuje,“ dodal.

„Pět let krve, peněz, úsilí, lidské potupy, to vše bylo kvůli porážce IS. Nebylo to lehké vítězství, a když si to někdo myslí, pak je to neuvážené, nebezpečné a tragické,“ řekl Sálih.

Rozhovor byl natočen předtím, než prezident USA Donald Trump oznámil likvidaci „teroristy č. 1“ Abú Bakra al-Bagdádího. Trump poděkoval Iráku za pomoc.

Trump opět překvapil uživatele internetu: Prohlásil, že se stalo něco opravdu velkého, ale neupřesnil, oč se jednáhttps://t.co/vJw64erD5O — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 27. října 2019

Pramen míru

Devátého října turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil zahájení operace Pramen míru na severu Sýrie, která byla zaměřena proti Straně kurdských pracujících a Islámskému státu.

Mnozí západní partneři Turecka, včetně USA, Erdoganovo rozhodnutí odsoudili. Přitom Washington, který dříve podporoval Kurdy, informoval o stažení vojsk.

Kurdové to vyhodnotili jako porušení dohod a uzavřeli s Damaškem dohodu o společném vzdorování Turkům. Syrská armáda měla obsadit území podél severní hranice. Vládní vojska vstoupila do řady osad v provincii Rakka a na severu Aleppa a kontrolovala pohraniční kontrolní stanoviště ve městě Ajn al-Arab (Kobaní).

Dohoda Ruska a Turecka

Minulý týden prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan po šestihodinových jednáních podepsali memorandum o vzájemném porozumění, které obsahuje deset bodů. V něm se mj. praví, že od poledne čtvrtka vstupují na syrskou stranu hranice s Tureckem za hranicemi zóny operace Pramen míru jednotky ruské vojenské policie a syrské pohraniční služby.