V Kremlu okomentovali „americkou operaci“ týkající se likvidace vůdce Islámského státu

Jak řekl Peskov, pokud by se daná informace potvrdila, lze hovořit o důležitém přispění Donalda Trumpa k boji proti mezinárodnímu terorismu.

„Zpráva sama o sobě nemůže vyvolat negativní reakci ruských úřadů. Naši vojáci skutečně viděli v zóně americká letadla, dále viděli v zóně drony, které tam mohly pracovat,“ dodal Peskov.

Na otázku, zda Rusko vědělo o amerických plánech vyslat letadla do deeskalační zóny, Peskov dodal, že k tomu, co již bylo řečeno, nemá, co dalšího dodat.

Ministerstvo obrany Ruské federace oznámilo, že za poslední dny v Idlibu nebyly zaznamenány žádné vzdušné útoky ze strany USA nebo koalice.https://t.co/S1kzxGKOBK — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. října 2019

​Likvidace vůdce IS

Včera informoval americký prezident Donald Trump o tom, že Spojeným státům se povedlo zlikvidovat vůdce teroristické organizace Islámský stát Abú Bakra al-Bagdádího. Podle jeho slov byl terorista zabit při operaci Spojených států na severovýchodě Sýrie. Jak dále dodal, při operaci nedošlo k žádnému zranění amerických vojáků.

Abú Bakr al-Bagdádí

V polovině srpna se objevily informace o tom, že byl vůdce teroristické organizace IS těžce zraněn a následně upoután na lůžko. Fakticky však již teroristickou síť údajně neřídí.

Zdroj měl uvést, že al-Bagdádí byl zraněn už v červnu, a to během náletu iráckého letectva na syrskou vesnici, kterou kontroluje IS. Útok cílil na poradu velitelů organizace. Několik teroristů zahynulo, ostatní, včetně al-Bagdádího, byli těžce zraněni.

Jak uvádí zdroj, do čela Islámského státu radikálové, kteří nemají irácký původ, jmenovali Abú Usmána al-Tunisího, který, soudě podle přezdívky, je původem z Tuniska. Proti tomuto rozhodnutí vystoupili iráčtí extrémisté.

Al-Bagdádí, pravým jménem Ibrahim Awwád Ibrahim Alí al-Badrí, se poprvé objevil na veřejnosti v červenci roku 2014, když z mešity v Mosulu, který obsadil IS, vyhlásil vznik islámského chalífátu. Od té doby se v médiích několikrát objevovaly informace o jeho smrti. Zatím ale nebyly potvrzeny. V květnu irácké úřady uvedly, že al-Bagdádí žije a může se skrývat v syrském městě Chadžin.

​Islámský stát

Islámský stát (jinými slovy také Daiš či Daeš) je radikální islámská teroristická organizace, která je původem z Iráku. Organizace v roce 2014 na dobytém území na částech států Iráku a Sýrie vyhlásila samozvaný Islámský stát. Ten ale nebyl mezinárodně uznán žádným jiným státem. Stoupenci IS prohlásili dané území za chalífát, jenž si nárokuje náboženskou autoritu nad všemi muslimy na světě a usiluje o vládu nad všemi muslimy obývanými územími.

*teroristická organizace zakázaná v Rusku