U mešity ve francouzském Bayonne zahájil palbu bývalý voják

Policie zadržela 60letého muže, který zahájil palbu před mešitou ve franouzském městě Bayonne a hodil do budovy podomácku vyrobenou bombu. Informuje o tom portál Actu17.

Podle informací mají být zraněni dva lidé ve věku 84 a 87 let. Poté, co hodil útočník podomácku vyrobenou bombu do mešity, se pokusil uprchnout.

Byl však zadržen před vlastním domem, informovala o tom policie na svém Twitteru.

Intervention de police en cours Rue Joseph Latxague à #Bayonne. Un individu interpellé.

Merci de respecter le périmètre de sécurité et les consignes des policiers mobilisés. pic.twitter.com/qVf6ibMQlQ — Police nationale 64 (@PoliceNat64) 28. října 2019

​V jeho autě byl nalezen také plynový válec. Co se týče motivu útočníka, ten zatím není znám. Uvádí se, že se jedná o bývalého vojáka.

Dřívější střelba před mešitou

Na konci června média informovala o tom, že na severozápadě Francie, před mešitou ve městě Brest, došlo ke střelbě. Podle informací byli zraněni dva lidé a útočník se měl zastřelit. Ke střelbě před mešitou v brestské čtvrti Pontanézen došlo krátce po šestnácté hodině SELČ. Jak uvádí místní prokurátor Jean-Philippe Recappe, neznámý pachatel vystřelil do davu lidí, kteří právě vycházeli z modlitebny.

Při útoku utrpěly zranění dvě osoby, které měly být podle všeho zasaženy do nohy. Zranění jim bylo ošetřeno, a poté byly předány do péče zdravotníka.

Útok v Burkina Faso

Informováno bylo i o tom, že mezi zraněnými měl být i místní imám Rachid El Jay. Ten má bý prý nechvalně proslulý svými kontroverzními videi, v nichž věřícím kázal o smrti či smilstvu a bytí správným muslimem. Údajně však tento konzervativní imám odmítá jakékoliv násilí, a to i včetně džihádu.

Útok na mešitu v Burkina Faso, o kterém jsme informovali 12. října, si vyžádal 16 lidských obětí a celkem dva lidé byli zraněni.

„Ozbrojení lidé zaútočili na velkou mešitu v Salmossi mezi 19. a 20. hodinou místního času, na následky útoku zemřelo 16 lidí…Třináct osob zemřelo při útoku, další tři několik hodin na následky zranění, dva zranění jsou v kritickém stavu,“ uvádělo se.

Poslední teroristické útoky 9. září 2019 v Burkina Faso si vyžádaly minimálně 29 mrtvých, k útokům došlo na dvou různých místech v provincii Sanmatenga na severu africké Burkiny Faso. Při jednom z útoků vybuchlo improvizované výbušné zařízení. Na nastraženou výbušninu najelo vozidlo určené pro přepravu zboží a lidí, zemřelo 15 osob, dalších šest bylo zraněno. Ke druhému útoku došlo 50 kilometrů od Barsalogha a teroristé tehdy zaútočili na konvoj s potravinami a zabili 14 civilistů.