V průzkumu by zvítězilo opět hnutí ANO. Jak si vedly další strany?

Pokud by se v říjnu konaly volby, vítězem by bylo hnutí ANO. Oslabili naopak Piráti a strana ODS. Výsledky průzkumu přinesla v úterý společnost Medián.

Podle průzkumu vyplývá, že jasnou převahu má hnutí ANO, získalo celkem 30,5 procenta hlasů. Piráti získali 12,5 procenta, kteří mírně oslabili – stejně jako v září. Obdobná situace je i u strany ODS se ziskem 11,5 procenta.

Strana SPD získala celkem 8 %, a jak uvádí agentura „zvrátila tak čtyři měsíce trvající sestupný trend. Strana Tomia Okamury také nejvíce ztratila. Agentura to spojuje s upozaděním problematiky migrační krize.

Co se týče sociálních demokratů, ti tento měsíc vzrostli o 0,5 procentního bodu. Ve volbách by se jejich podpora na základě tohoto průzkumu pohybovala okolo 7,5 procenta. Komunisté dosáhli 7 %. Starostové a strana TOP 09 v tomto průzkumu získaly shodných 6 % hlasů od potenicálních voličů. Strana KDU-ČSL oslabila na 4,5 procenta. Podle agentury mají všechny tři strany podobnou šanci na vstup do Sněmovny s ohledem na statistickou odchylku a na potenciální výši zisků.

Jak dopadly zářijové průzkumy?

Do Sněmovny by se na základě průzkumu nedostali zřejmě lidovci, jejichž podpora dosáhla 4,5 procenta. Obdobně by na tom byli i Zelení a hnutí Trikolóra s 1,5 procenty. Co se týče volební účasti, ta by dosáhla 64,5 procenta.

V září vypracovala společnost Medián další volební model politických stran do Poslanecké sněmovny. Tehdy by volby vyhrálo hnutí ANO, které mělo 31% zisk hlasů. Na pomyslném druhém místě skončila Česká pirátská strana s 13,5 procenty a na třetím místě ODS, kteří získali 12,5 procent.

Z daného průzkumu také vyplývá, že by pro SPD hlasovalo celkem 7,5 % voličů, pro ČSSD 7 % a KSČM by svůj hlas odevzdalo celkem 6,5 procenta lidí. Pokud jde o trojici stran KDU-ČSL, STAN a TOP 09, ty by si podle agentury vysloužily všechny podporu 5,5 %.

​Co se týče dalších stran, tak zářijový průzkum ukázal, že Zelení by získali celkem 2% podporu hlasů a 1,5 % občanů by volilo Trikolóru.

ANO posiluje

Na předchozích průzkumech je vidět, že strana premiéra Andreje Babiše, hnutí ANO, stále posiluje. V srpnovém průzkumu získala 29,5 procenta.

„Posilování ANO 2011 může souviset s rozhodnutím žalobců v kauze Čapí hnízdo. Jestli se jedná o jednorázový nárůst preferencí spojený právě s touto událostí, nebo zda půjde o dlouhodobý trend, nám ukážou až volební modely v následujících měsících,“ uvedla tehdy společnost Median.