Američtí vědci nazvali čtyři hlavní cíle v lidském životě

Vědci na základě lexikální analýzy slov, která lidé používají při popisu svého chování, stanovili čtyři základní cíle, kterými se člověk řídí během svého života. Výsledky studie jsou publikovány v časopise Journal of Personality and Social Psychology.

„Některé otázky jsou vážnější v oblasti psychologie než otázka 'Co lidé chtějí'?“ cituje slova prvního autora studie Benjamina Wilkowského tiskový služba Wyomingské univerzity v USA.

„Nejlepším způsobem řešení daného problému je studium slov, která lidé používají k popsání jejich cílů. Doufáme, že naše zjištění pomohou dosáhnout konečného konsensu.“

Rozdělení lidí do skupin podle zásad stanovování cílu, bylo pro psychology dlouho velký problém. Ve snaze vyřešit to sestavila skupina v čele s Wilkowským seznam více než 140 tisíc anglických podstatných jmen, která používají lidé hovořící anglickým jazykem k popsání svého jednání a chování. Po zpracování vědci omezili vzorek na 1060 termínů, které by bylo možné popsat jako lidské cíle.

​Lidské cíle

Poté byla provedena série sedmi studií včetně dotazníků stovek lidí ohledně jejich závazku k dosažení těchto cílu. Vědci přišli ke čtyřem základním pojmům, které charakterizují hlavní lidské cíle. Jsou to sláva, inkluze, vyhýbání se negativitě a následování tradic.

Nové klasiikaci dali vědci zkratku PINT, která spojuje první písmena anglických slov prominence, inclusiveness, negativity prevention, tradition.

Sláva nejsilněji odráží touhu po sociálním postavení, tedy pokus získat obdiv a úctu od ostatních lidí. Inkluzi lze chápat jako chránění nestranného přístupu ke všem lidem a názorům. Vyhýbání se negativitě je snaha zabránit jakýmkoliv negativním důsledkům jednání, tedy konfliktům, neshodám, sociálnímu vyloučení. Následování tradic zahrnuje zaměření na podporu prvků z kultury včetně náboženství, rodiny, národa a dalších skupinových hodnot.

Společná koncepce

Vědci ovšem zůdrazňují, že jejich zjištění jsou založena na analýze anglických slov, která používají Američané. Při aplikaci na zástupce jiných jazyků a kultur, je potřeba být velmi pečlivý a opatrný.

​Wilkowski to uvádí na příkladu slova církev. Dané slovo nebude například dobrým ukazatelem tradice v nekřesťanských kulturách.

„Předpokládáme však, že hlubší koncepce, která leží v základu těchto čtyř kategorií, je společná pro všechny lidí, tedy alespoň pro zástupce velkých industriálních kultur,“ dodal.