Návštěva Putina v Maďarsku: Ruské a maďarské společnosti se dohodly na prodloužení dodávek ropy do Maďarska a Slovenska

Společnosti Lukoil, Transněfť a maďarská ropná a plynárenská společnost MOL podepsaly dokumenty o prodloužení smlouvy o dodávkách ropy do Maďarska a Slovenska.

Ceremonie podpisu se konala v rámci návštěvy ruského prezidenta Vladimira Putina v Maďarsku. Podepsalo se memorandum o vzájemném porozumění a deklarace o vzájemném porozumění mezi Lukoil a MOL. Transněfť a Lukoil rovněž podepsaly prohlášení o porozumění.

Dané dokumenty se týkají pokračující spolupráce v oblasti přepravy ropy ropovodem Družba a prodloužení platnosti dlouhodobé smlouvy o dodávkách ropy na Slovensko a do Maďarska. Dohodu podepsal prezident a předseda představenstva Lukoilu Vagit Alekperov, prezident a zástupce společnosti Transněfť Nikolaj Tokarev a generální ředitel MOL Zsolt Hernádi.

Evropa katastroficky postrádá plyn.https://t.co/liMwGxvreH — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 15. října 2019

Putin o jednání s Orbánem

„Během několika let jsme vyvinuli mechanismus interakce na nejvyšší úrovni a soudě podle všeho to funguje úspěšně. Mám na mysli pokrok v našich obchodních a ekonomickcýh vztazích,“ řekl Putin.

Vladimir Putin po jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem uvedl, že spolupráce mezi oběma zeměmi se nyní úspěšně rozvíjí a úrověň ekonomických vztahů to potvrzuje.

Podle jeho slov při jednání v Budapešti obě strany podrobně prodiskutovaly komplex dvoustranných vztahů, shrnuly výsledky realizace již dosažených dohod a „nastínily konkrétní plány do budoucna“. Poznamenal, že v minulém roce byl zaznamenán významný růst vzájemného obchodu – téměr o 30 %, což představuje 7 miliard dolarů.

„Snažíme se diverzifikovat naše vztahy a obecně se domnívám, že se s tímto úkolem vyrovnáme. Energetika je ovšem na prvním místě, jelikož Rusko uspokojuje 60 % maďarské poptávky po ropě a 50 % po zemním plynu,“ poznamenal Putin.

Alexandar Vučič v rozhovoru pro Sputnik promluvil o ruském plynu a nákupech ruských zbraní pro svoji zemi.https://t.co/mJmoxDNpPG — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 22. října 2019

​Situace s ropou

Dále sdělil, že během setkání se také dotkli situace na Ukrajině s ohledem na dodávky energie skrz danou zemi.

„Samozřejmě jsme hovořili i o vyřešení krize na Ukrajině, především ve vztahu k problémům energetických tras a zásobování jak Maďarska, tak našich hlavních spotřebitelů ruských energetických zdrojů,“ pověděl ruský prezident na tiskové konferenci po jednáních s Orbánem.

Dohody o dodávkách ropy do Maďarska a Slovenska, které byly uzavřeny mezi společnostmi Lukoil, Transněfť a MOL během návštěvy ruského prezidenta, zvýší vývoz ropy ropovodem Družba do roku 2025. Oznámil to ruský lídr.