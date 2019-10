Členství Maďarska v NATO nevylučuje spolupráci s Ruskem, oznámil Orbán

Maďarsko je členem NATO a Evropské unie a také tam zůstane. To však nevylučuje spolupráci na politické úrovni s Ruskem. Oznámil to maďarský premiér Viktor Orbán.

„Maďarská politika má zájem na tom, aby se všichni na světě zajímali o úspěch Maďarska. Zejména, aby o to měly zájem ty země, které jsou z regionálního hlediska pro nás klíčové. Patří tam tedy i spolupráce mezi Ruskem a Maďarskem. Maďarsko je samozřejmě členem NATO a Evropské unie a také tam i zůstane. To však nevylučuje možnost politické spolupráce s Ruskem. Usilujeme o to nyní a budeme usilovat i v budoucnu,“ pověděl Orbán po jednáních s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který ve středu dorazil na jednodenní pracovní návštěvu do Budapešti.

Maďarský prezident rovněž dodal, že jeho země má zájem ve zlepšení vztahů mezi NATO a Ruskou federací.

​Orbán o Tureckém proudu

„Je pro nás důležité, aby plyn procházel přes území Maďarska z různých směrů. Čím dříve se můžeme připojit k Tureckému proudu, tím lépe, tudíž v této oblasti nebudeme zranitelní,“ vysvětlil Orbán na tiskové konferenci.

Maďarský premiér Viktor Orbán rovněž sdělil, že by se Maďarsko chtělo připojit k plynovodu Turecký proud co nejdříve.

Poznamenal, že proces rezervace budoucích kapacit Open Season již dosáhl druhé fáze. „Doufám, že jakmile bude dokončena druhá fáze, začne i fáze třetí, kdy už bude možné distribuovat kapacity plynovodu. Chtěl bych, aby všechno proběhlo co možná nejdříve. Jak uvedl pan prezident, bude to možné začátkem příštího roku. Doufám, že budeme schopni dodržet tyto časové rámce a budeme moci oznámit fázi podávání otevřených přihlášek co nejdříve,“ uvedl premiér.

Putin o Maďarsku a Tureckém proudu

Účast Maďarska v Tureckém proudu je pro Maďarsko velmi zajímavá, pokud jde o zajištění energetické bezpečnosti země a zvýšení její role v evropském energetickém sektoru. Ruská federace pouze přivítá připojení maďarských partnerů k tomuto projektu, oznámil ruský prezident Vladimir Putin po jednáních s premiérem Maďarska Viktorem Orbánem.

​Spolupráce mezi oběma zeměmi

Vladimir Putin po jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem uvedl, že spolupráce mezi oběma zeměmi se nyní úspěšně rozvíjí a úrověň ekonomických vztahů to potvrzuje.

„Během několika let jsme vyvinuli mechanismus interakce na nejvyšší úrovni a soudě podle všeho to funguje úspěšně. Mám na mysli pokrok v našich obchodních a ekonomickcýh vztazích,“ řekl Putin.