Bývalý zástupce Bulharska v NATO: Ruská protivzdušná základna v Srbsku? Zda ano, je třeba tomu bránit všemi způsoby

Vyhoví-li Srbsko ruskému přání a rozmístí na svém území protivzdušnou základnu, vytvoří to ve vzdušném prostoru zónu 400 km, do které bude přístup, což nebude problém pouze pro Bulharsko, ale pro NATO vůbec, prohlásil Sybev.

„Dostane-li Bulharsko informace, že Rusko dopravuje tento systém za účelem vytvoření takové základny, budeme mít naprosté právo odmítnout lety (nad Bulharskem),“ prohlásil.