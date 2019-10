Pompeo rozhodl za Číňany, že nepotřebují Komunistickou stranu Číny. Z Pekingu zazněla tvrdá odpověď

„Čínská komunistická strana nabízí svým lidem a světu úplně jiný model vládnutí. Je to vládnutí jedné strany leninismu, ve které musí každý přemýšlet a jednat tak, jak si to přejí komunistické elity. Není to budoucnost, kterou chci já. To není budoucnost, kterou by chtěli jiní demokraté. Není to budoucnost, kterou chtějí čínští lidé. Čínští lidé, kteří milují svobodu, nechtějí tento model,“ řekl ve čtvrtek, když vystoupil v Hudsonově institutu.

Pompeo přitom neuvedl, kde údaje o takovém rozpoložení čínských občanů získal. Dodal však, že Spojené státy si uvědomily, jak je vůči nim a jejich hodnotám Komunistická strana Číny nepřátelská.

Snowden je přesvědčený, že se USA pokusí zasáhnout do ruských volebhttps://t.co/3GUQwV6lM8 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 24. října 2019

​Ohrožování bezpečnosti

„Nyní víme, že Čína ohrožuje naši americkou národní bezpečnost tím, že vyvíjí asymetrické zbraně, které ohrožují naše strategické objekty. A seznam může pokračovat,“ řekl.

„Chceme, aby byla Čína úspěšná… Chceme vidět transparentní, konkurenceschopný, tržní systém, který by byl oboustranně výhodný pro všechny účastníky. První kroky lze vidět v první fázi ujednání, k tomu podepsání se blížíme,“ řekl

Reakce Číny

Pompeo také obvinil čínské úřady z používání donucení jako preferovaného nástroje při řízení státu, při úplatcích v transakcích se sousedními a jinými zeměmi a při porušování základních lidských práv. Podle jeho slov jsou Spojené státy připraveny s Čínou pracovat.

Kritické poznámky amerického ministra zahraničí Mika Pompea ohledně čínské komunistické strany ukazují strach a aroganci. Úmyslně narušují čínskou zahraniční politiku, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí ČLR Geng Shuang.

​„Daná prohlášení Pompea jsou zlostné útoky na čínskou vládu a Komunistickou stranu Číny. Jejich cílem je podnítit nepřátelství mezi Komunistickou stranou Číny a čínským národem a jsou plné úmyslného zkreslení čínské domácí a zahraniční politiky. Tato prohlášení ukázala hluboce zakořeněné politické předsudky a antikomunistickou náladu několika amerických politiků,“ řekl.

Poznamenal, že za posledních 70 let dosáhla Čína pod vedením komunistické strany významných rozvojových úspěchů, které přitáhly pozornost celého světa, okruh přátel Číny se rozšiřuje.

„Čínská strana trvá na tom, aby se američtí úředníci vzpamatovali a opravili své chyby, přestali činit prohlášení a podnikat kroky, které poškozují dvoustranné vztahy.