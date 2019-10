Asad zpochybnil likvidaci al-Bagdádího

Syrský prezident Bašár al-Asad ve čtvrtek oznámil, že Damašek není ve spojení se Spojenými státy ohledně likvidace vůdce Islámského státu* al-Bagdádího. Dodal, že do předložení důkazů nevěří v jeho zabití.

„Nijak jsme nekontaktovali americké instituce ohledně likvidace al-Bagdádího. Co je ale ještě důležitější, tak nevíme, zda vůbec k této operaci došlo či nikoliv,“ oznámil Asad během rozhovoru se syrskými státními televizními kanály.

Poznamenal, že USA zatím neposkytly žádné důkazy o zabití vůdce Islámského státu a Damašek se dozvěděl o svojí „pomoci“ Spojeným státům pouze ze zpráv z médií. Součaně zdůraznil, že smrt al-Bagdádího či dokonce všech bojovníků nebude mít vliv na celou situaci, dokud bude naživu teroristická ideologie.

Na krátkém videu je zachycena budova, ve které se podle tvrzení USA nacházel terorista.https://t.co/IGim1i2lOR — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 31. října 2019

​Pentagon o likvidaci

Pentagon dnes zveřejnil první video a fotografie z operace likvidace Abú Bakra al-Bagdádího. Na krátkém videu má být podle informací budova, ve které se měl podle tvrzení Spojených států nacházet terorista. Podle Pentagonu se měl snažit nejprve terorista schovat v tunelu bez východu.

Nejprve opětoval palbu, ale poté odpálil bombu. Uvádí se, že vyhodil do povětří nejen sebe, ale i dvě děti, které byly mladší dvanácti let. Byla rovněž potvrzena informace, že byl al-Bagdádí pohřben v moři. Podle všeho to mělo být provedeno podle zákonů válečného konfliktu.

Operace Spojených států

Abú Bakr al-Bagdádí (vlastním jménem Ibrahim Avas al-Badri) je znám jako vůdce teroristů od roku 2014, když z mešity v uchváceném IS Mosulu vyhlásil založení „islámského chalifátu“ na Blízkém východě. Od té doby média nejednou informovala o jeho smrti, tyto zprávy však nebyly nikdy potvrzeny.

Trump informoval o zabití al-Bagdádího 27. října. Podle jeho slov na sobě terorista odpálil sebevražedný pás, nicméně se ho podařilo „rychle a přesně identifikovat“.

Milley: Jeho ostatky byly řádně zničeny.https://t.co/M9n0gKjYxO — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 29. října 2019

​

Islámský stát

Ruské ministerstvo obrany učinilo prohlášení, že nedisponuje hodnověrnou informací o americké operaci, v Kremlu sdělili, že nedostali oficiální potvrzení zabití teroristického vůdce. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov přitom dodal, že bude-li smrt vůdce IS potvrzena, bude možné mluvit o vážném přínosu Donalda Trumpa k boji proti světovému terorismu.

Islámský stát (jinými slovy také Daiš či Daeš) je radikální islámská teroristická organizace, která je původem z Iráku. Organizace v roce 2014 na dobytém území na částech států Iráku a Sýrie vyhlásila samozvaný Islámský stát. Ten ale nebyl mezinárodně uznán žádným jiným státem. Stoupenci IS prohlásili dané území za chalífát, jenž si nárokuje náboženskou autoritu nad všemi muslimy na světě a usiluje o vládu nad všemi muslimy obývanými územími.

* Teroristická organizace zakázaná v Rusku