„Pokud se západní svět bude dál hádat s Ruskem, jednou se probudí jako čínský.“ Vážné varování od českého diplomata

Bývalý velvyslanec na Ukrajině a v Rusku Jaroslav Bašta se v rozhovoru pro idnes.cz vyjádřil k situaci v USA, k Trumpovi a probíhajícím impeachmentu. Prozradil ale také to, proč pro USA není hrozbou Rusko, ale Čína.

Impeachment a Donald Trump

Hned v úvodu se Bašta vyslovil tomu, co si myslí o tom, že již několik týdnů v USA probíhá impeachment proti tamnímu prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Američtí demokraté se totiž snaží dopátrat, zda Trump chyboval, když požádal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o vyšetření mise někdejšího Obamova viceprezidenta Joeho Bidena na Ukrajině. Bašta se nechal slyšet, že to, co se v USA děje, mu připadá neuvěřitelné.

„Joe Biden skutečně přiletěl na Ukrajinu proto, aby zabránil vyšetřování svého syna podezřelého z korupce, a nechal okamžitě odvolat generálního prokurátora, který si dovolil jeho synka předvolat v korupční kauze k výslechu. Tak se chová dobyvačné impérium ve své kolonii a nikoli k suverénní zemi,“ podotkl.

Ovlivňování amerických voleb

Následně se Bašta pokusil podrobně nastínit průběh celého případu, který podle něj začal Majdanem a pádem ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. Hovořil například o tom, že byl Biden starší Obamou pověřený, aby se staral o vztahy s Ukrajinou. Poté se dostal i k tomu, jak tehdejší ukrajinský generální prokurátor Viktor Šokin začal firmu Burisma vyšetřovat kvůli podezření z korupce.

V této souvislosti promluvil také o ovlivňování voleb v USA. Bašta tvrdí, že spiknutí proti republikánskému kandidátovi na prezidenta Donaldovi Trumpovi se odehrálo v roce 2016. A kdo v něm má prsty?

„Zapojili se do něj Američané i Ukrajinci. Nejdříve byla objevena účetní kniha, v níž byly zaznamenávány černé platby Janukovyčovy Strany regionů. Zásadním záznamem v ní byl údaj o platbách 12,7 milionu dolarů na účet Paula Manaforta, který dříve pro Viktora Janukovyče několik let pracoval. A v létě 2016 řídil volební štáb Donalda Trumpa. Informaci dodali vedení Demokratické strany a volebnímu štábu Hillary Clintonové ředitel NABU Artem Sytnyk a také novinář a poslanec za Blok Petra Porošenka Sergej Leščenko,“ Vysvětlil.

Následně, tedy tři měsíce před prezidentskými volbami, Manafort rezignoval. Leščenko podle Bašty navíc tehdy otevřeně uvedl, že doufá, že „brífink o penězích Janukovyče pro Manaforta bude posledním hřebíkem do rakve Paula Manaforta a s ním i Donalda Trumpa“.

„Jasně tak oznámil, že jejich záměrem bylo ovlivnit americké volby. A Hilary Clintonová to takto přijala. Poté s tímto obrovským máslem na hlavě demokraté po volbách bezostyšně obvinili Trumpa, že prý kampaň ovlivnili Rusové. To je drzost a nehoráznost,“ podotýká diplomat.

Hrozbou není Rusko, ale Čína

Na Ukrajině prý věc prošetřoval Trumpův právník Rudy Giuliani a snažil se iniciovat šetření ukrajinských úřadů. „Ty došly posléze k závěru, jež je opřen i verdiktem kyjevského administrativního soudu z prosince 2018, že počínání Sytnyka a Leščenka bylo protiprávní, oba porušili ukrajinské zákony a zasáhli do voleb v cizím státě. Dále, že do toho byli zapleteni lidé z FBI, CIA a také tehdejší vedení amerického velvyslanectví na Ukrajině – ti všichni pracovali v zájmu Hilary Clintonové proti Donaldu Trumpovi na ovlivnění amerických prezidentských voleb,“ dodal.

Pokud jde o současného amerického prezidenta, Bašta také uvádí, že od chvíle, co oznámil svou kandidaturu na post prezidenta, je proti jeho osobě vedena ze strany demokratů zuřivá a nekonečná kampaň.

„Přitom je to první americký prezident po dlouhé době, který nezačal žádnou svou válku. Jen se podívejte, kolik jich rozpoutal nositel Nobelovy ceny míru Obama. Američtí demokraté mi připadají, že uvázli kdesi hluboko v ideologické minulosti studené války a jsou v ní uvězněni stále více,“ podotkl.

Trump podepsal dokument o záměru USA vystoupit ze smlouvy o otevřeném nebi.https://t.co/r0xgSUXZay — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. října 2019

​Navíc uvedl, že Trump si na rozdíl od všech uvědomuje jednu velmi zásadní věc, a tedy, co je pro Spojené státy skutečnou hrozbou.

„Trump si na rozdíl od nich uvědomuje, že skutečnou vážnou hrozbou pro USA není Rusko, ale Čína. Ví, že musí mít dostatek sil na souboj s ní, protože jestli jí nechá jen tak vyrůst, pak rychle všem přeroste přes hlavu. Čína už má přitom pod kontrolou větší část Afriky a začala fušovat i do Jižní Ameriky, což byla dříve doména USA,“ vysvětluje.

Poukazuje přitom na levicové převraty, které se tam odehrávaly a které byly vždy následovány smlouvami s čínskými firmami. To podle něj není náhoda. Domnívá se totiž, že vždy šlo o stejný scénář – vítězství levice za čínské peníze, těžařské a další obchodní smlouvy, dodávky čínských zbraní, a nakonec čínští poradci na ministerstvech.

„Američanům se to do jisté míry podařilo v některých zemích zvládnout, ale Čína expanduje dál, a pokud se bude i nadále západní svět zbytečně hádat s Ruskem, pak se jednou svět probudí jako čínský,“ myslí si bývalý diplomat.