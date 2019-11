„O psu Conanovi je více pozitivní článku než o mně.“ Trump závidí psímu hrdinovi a pozve ho do Bílého domu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že do Bílého domu pozve služebního psa Conana, který při speciální americké operaci zahnal Abu Bakra al-Bagdádího do slepého tunelu. Prezident si postěžoval, že se média k psovi chovají lépe než k němu.

Při vystoupení v Mississippi se americký prezident Donald Trump přirovnal k psovi, který zahnal al-Bagdádího do slepého tunelu, a oznámil, že se média k psovi chovají lépe než k němu samotnému.

„Pes Conan má více pozitivních článku než já, jsem za to rád. Conan byl neuvěřitelný. Conan za několik týdnů navštíví Bílý dům,“ oznámil Trump.

Pentagon dříve oznámil, že pes Conan byl v Sýrii zraněn při speciální americké operaci na likvidaci lídra IS* al-Bagdádího. Vojáci ujišťují, že se pes uzdraví.

Pes Conon

Při americké operaci na likvidaci teroristy Islámského státu*al-Bagdádího byl zraněn pouze služební pes Conon. Ve skutečnosti je to fena, která prý byla pojmenována podle amerického komika Conana O´Briena. Právě Conan zahnal šéfa IS Abú Bakra al-Bagdádího do slepého tunelu.

Likvidace al-Bagdádího

Abú Bakr al-Bagdádí (vlastním jménem Ibrahim Avas al-Badri) je znám jako vůdce teroristů od roku 2014, když z mešity uchvácené IS* v Mosulu vyhlásil založení „islámského chalifátu“ na Blízkém východě.

Od té doby média nejednou informovala o jeho smrti, tyto zprávy však nebyly nikdy potvrzeny.

Trump informoval o zabití al-Bagdádího 27. října. Podle jeho slov na sobě terorista odpálil sebevražedný pás, nicméně se ho podařilo „rychle a přesně identifikovat“.

Odpálil sebe a dvě děti

V Pentagonu upřesnili, že al-Bagdádí vyhodil do povětří sebe a dvě děti, a nikoli tři, jak dříve uvedl americký prezident Donald Trump. Podle Mackenzieho byly mladší 12 let.

„Když bylo jasné, že ho dopadli američtí vojáci, odpálil Bagdádí bombu a zabil sebe a dvě malé děti,“ řekl Mackenzie novinářům.

Potvrdil, že se al-Bagdádí pokoušel schovat v tunelu bez východu. Generál také sdělil, že vůdce teroristů nejdříve opětoval palbu z tunelu a pak odpálil bombu.

Byl pohřben v moři

Kenneth Mackenzie také potvrdil informace, že terorista číslo jedna byl pohřben v moři. Generál řekl, že to bylo uděláno podle válečných zákonů.

„Byl pohřben v moři podle zákonů válečného konfliktu,“ prohlásil Mackenzie.

*teroristická organizace zakázaná v Rusku