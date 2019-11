Hra o trůny: kdo může být Azor Ahai? Máme některé indicie

Kultovní seriál skončil, ale sága spisovatele George R. R. Martina žije dál. Fanoušci, zklamaní koncem seriálu, čekají na další dvě knihy, aby se příběh rozuzlil v grandiózním finále, který má napravit smrtelný hřích seriálových tvůrců. V porovnání se seriálem z produkce televize HBO nejspíše dojde k mnoha změnám.

Spisovatel Martin několik změn ostatně potvrdil. Fanoušci například již teď vědí, že v Písni ledu a ohně nebude žádný Noční král. Je rovněž nepravděpodobně, že to bude Arya Stark, která skoncuje s hrozbou Bílých chodců. Nicméně bez ohledu na to, kdo usedne na trůn, někdo přeci jenom musí být Azor Ahai. V knihách už máme několik vodítek.

Všichni si myslí, že Rhaegarovy dvě děti od Elii Martell byly spolu se svou matkou zabity Gregorem Cleganem v Králově přístavišti

Daenerys však měla vizi, ve které Rhaegar nazývá svého syna „princem, který je přislíben“, což se spojuje i s vizí Melisandry.

V Tanci s draky zjišťujeme, že syn Aegon nejspíše přežil. Po narození byl vyměněn Varysem a propašován ze Západozemí.

Zveřejněné úryvky z chystané knihy Vichry zimy odhalují, že tento Aegon stojí v čele armády a Zlaté společnosti. Přitom dokáže dobýt hrad Bouřlivý konec. Důvod, proč ho označujeme za „tohoto Aegona“ spočívá v tom, že se Lyanna rozhodla dát stejné jméno svému synovi od Rhaegara. V knize jsou tudíž dva Aegoni Targaryenové.

Pokud se existence prvorozeného Aegona potvrdí, bude to znamenat, že je to právě on, kdo je nejstarším dědicem Targaryenů. Daenerys a Jonem stojí až za ním.

V knihách je to Tyrion, kdo se dozví o ukrytém dědici během své cestě lodí do Volantis. Seriáloví tvůrci se však rozhodli tuto dějovou linii zcela vynechat.

Nicméně se zdá být nemožné, aby tento Aegon usedl na železném trůně, nebo na tom, co z něj zbyde. Tak silně se finále nemůže lišit od seriálové adaptace. Bran nejspíše bude svým způsobem králem, ale možná to v knize nebude myšleno doslovně jako v seriálu.

Nicméně jistě bude zajímavé, pokud knihy odhalí, že Rhaegarův nejstarší syn je bájný Azor Ahai, který možná zemře v dramatickém boji v dlouhé noci. Bohužel se to jen tak rychle nedozvíme.

Vichry zimy sice budou vydány příští rok, ale Martin přiznal, že zatím ještě ani nezačal pracovat na Snu o jaru. Martin se navíc zavázal k napsání druhé knihy Ohně a krve a dalších Příběhů Dunka a Egga. Kromě toho bude zapojen i do seriálového prequelu HBO House of the Dragon, který je situován do období 300 let před začátkem Her o trůny. Fanoušky tak hodně napíná.