Na Ukrajině vynalezli nezničitelnou raketu na obranu před Ruskem

Uvádí se, že konstruktéři danou raketu představili na výstavě Zbraně a bezpečnost 2019. Sdělili, že rychlost této rakety činí až 2 000-2 500 km za hodinu. Podle informací mají být těmito střelami vybaveny letouny Su-27 a Su-24M, které má ve výzbroji ukrajinská armáda.

Na videu celou věc komentuje vojenský expert Oleg Ždanov, který má za to, že na světě prakticky neexistují žádné prostředky, které by Blesku dokázaly čelit.

Ždanov také poznamenal, že Ukrajina může tuto raketu použít při vzdorování ruskému Černomořskému loďstvu v Černém moři a také ruskému loďstvu v Azovském moři.

Výhrůžky

Nejsou to první ambiciózní prohlášení, která pronáší ukrajinští experti a vojáci. Ukrajina musí zahájit vývoj raket středního doletu, které dokáží zasáhnout ruské jaderné elektrárny, prohlásil minulý týden ukrajinský politický a ekonomický expert Taras Zagorodnij.

„Musíme vycházet z pragmatických důvodů – snižovat svoji závislost na Rusku, na ruských energetických zdrojích, zbraně vyrábět kompletně v zemi a nebát se vyrábět rakety,“ oznámil expert.

Podle něj musí Ukrajina zahájit vývoj a výrobu raket s doletem až 2,5 tisíce kilometrů.

„Dva pluky takových raket, takových 200 kusů – to je síla, silná síla, která umožní nanést škody Ruské federaci. A bude to téměř jaderná zbraň: jedna taková raketa přiletí na jadernou elektrárnu na území Ruska, fakticky to bude jaderný výbuch,“ tvrdí.

Jak může zásah jaderné elektrárny raketou s obyčejnou bojovou hlavicí způsobit jaderný výbuch, už ukrajinský expert nevysvětlil.

Již dříve vojenský expert Valentin Badrak oznámil, že Ukrajina dokáže vyrobit rakety s doletem 1500 kilometrů, které dokáží zasáhnout Moskvu.

Zástupce ředitele Centra výzkumů armády, konverze a odzbrojení Michail Samus také mluvil o tom, že kvůli pro Kyjev nepříznivé situaci v Azovském a Černém moři musí Ukrajina vyvíjet zbraně, které dokáží udeřit v hloubi Ruska.

Nepřímo o jaderných zbraních dříve mluvil bývalý zástupce mise Ukrajiny při NATO Petr Garaščuk. Podle něj má Ukrajina unikátní možnosti na vytvoření podobné zbraně.