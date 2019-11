NI: USA se stále nedokáží dostat ze závislosti na ruských motorech RD-180

Uvádí se, že vesmír pro americké vojáky, rozvědku a ekonomiku státu představuje mimořádnou důležitost, navíc když většina obyvatelstva Spojených států nemá vůbec žádné podezření, že armáda do vesmíru vypouští z pohledu národní bezpečnosti důležité objekty pomocí raket, které jsou vybavené ruskými motory.

Ale k 31. prosinci 2022 Letectvo Spojených států amerických bude muset podle zákonu ukončit využívání motorů RD-180. Jak uvádí NI, Kongres USA se zachoval moudře, když se rozhodl, že ruské motory nahradí americkými analogy, aby se USA zbavily „nebezpečné závislosti na nepříteli“.

Výběr dodavatelů

Zároveň podle informací redakce probíhá výběr dvou dodavatelů nosných raket americké výroby, ale je to velmi důležité rozhodnutí, protože ovlivní národní bezpečnost i vesmírné starty. Předpokládá se, že USA budou nadále používat ruské motory minimálně až do roku 2024 a dokonce i déle. Američané mohou do zákona přidat pojem „alternativní nosná raketa“, pokud americké nebudou hotovy do roku 2022. A jedinou alternativou jsou motory právě ruské výroby.

Redakce zdůrazňuje, že Washington nesmí dopustit odklad, protože další průtahy údajně posilují pozici Moskvy a podkopávají národní bezpečnost USA.

Nejsilnější raketové motory

Vědeckovýrobní podnik Energomaš (podnik Roskosmosu) zahájil výrobu nejsilnějších raketových motorů na tekuté palivo na světě RD-171MV pro první stupeň nové nosné rakety Sojuz-5 a supertěžkou raketu Jenisej.

Jde o nákup tvarového válcovaného materiálu a slitin RD-171. Zboží je určeno k použití zákazníkem v základní výrobě pro kompletaci RD-171MV v rámci zkušebního konstrukčního projektu Fenix.

Vývoj rakety Sojuz-5

V roce 2016 byl zahájen vývoj nové ruské rakety střední třídy Sojuz-5 (Irtyš) místo Zenitu vyráběného na Ukrajině. V prvním stupni Sojuzu-5 má být použit RD-171MV, modernizovaný motor prvního stupně rakety Zenit, ve druhém dva RD-0124MS, modernizované motory třetího stupně Sojuzu 2.16 místo motorů RD-120 vyráběných na Ukrajině.

V červenci 2018 uzavřel Roskosmos státní smlouvu s korporací Eněrgija (hlavní konstruktér rakety Sojuz-5) v hodnotě 61,2 miliardy rublů na vývoj a zkoušky Sojuzu-5. V rámci letových zkoušek v letech 2022-2025 jsou plánovány z Bajkonuru čtyři starty Sojuzu-5. Při prvním startu v roce 2022 má raketa Sojuz-5 letět s posilovacím blokem DM a maketou kosmického přístroje. V roce 2023 se plánuje vypuštění s pilotovanou dopravní lodí nové generace Federace v bezpilotním režimu, v roce 2024 má být let pilotovaný. Raketu Sojuz-5 bude vyrábět Raketové a kosmické středisko Progress.