Americký prezident Donald Trump dříve oznámil, že kontingent bude zajišťovat bezpečnost na ropných ložiscích na východě arabské republiky.

Podle informací místních zdrojů agentury se američtí vojáci připravují na vybudování základen v okolí obce Sura, do stavby je zapojen velký počet stavební techniky, do regionu bylo přesunuto dalších 250-300 vojáků a také obrněné vozy, těžké zbraně a munice.

Po snižování své přítomnosti na severu Sýrie v souvislosti se začátkem turecké vojenské operace Pramen míru Washington zahájil zvyšování objemu vojenských dodávek v Dajr az-Zaur. Minulý týden do provincie mířil americký konvoj 170 kusů techniky. Byl to v poslední době největší přesun vojenské techniky Spojených států z Iráku do Sýrie.

USA používají území největšího syrského ropného ložiska Omar jako základnu, navíc mají základny v dalších třech oblastech Daj az-Zauru.

Zvláštní představitel prezidenta Ruska pro Sýrii Alexandr Lavrentěv dříve oznámil, že ropné oblasti na severovýchodě země musí kontrolovat vláda Bašára Asada. Mluvčí Ministerstva obrany RF Igor Konašenkov dříve také oznámil, že státní orgány USA měsíčně získávají 30 milionů dolarů těžkou ropy v Sýrii.

Syrská ropa

Šéf Pentagonu Mark Esper učinil dříve prohlášení, že USA budou bránit ropná ložiska v Sýrii a silou odpoví na pokusy o jejich dobytí. Podle jeho slov tam američtí vojáci nehodlají pustit ani Rusko, ani syrské vojáky.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že záměr USA těžit v syrských ropných ložiscích je protizákonný a že Moskva hodlá prosadit tento postoj na jednáních s Washingtonem.

Ruské ministerstvo obrany ukázalo důkazy, jak Spojené státy pašují syrskou ropu. Podle informace ruského resortu má Washington z těžby ropy v Sýrii přes 30 milionů dolarů měsíčně.

„Kvůli takovému nepřetržitému, nekontrolovanému a nezdaněnému finančnímu proudu bude vedení Pentagonu a Langley ochotno chránit a bránit ropné vrty v Sýrii před mýtickými tajnými buňkami IS donekonečna,“ uvedl oficiální mluvčí Ministerstva obrany Ruska generálmajor Igor Konašenkov.