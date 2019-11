Kdo je hlavní americký destabilizační specialista v Evropě? Názor

Uplynuly tři roky od doby, kdy velvyslanec Jeffrey Payette dorazil do Athén jako vedoucí americké diplomatické mise. Jeho zájem o Řecko je obrovský. Zkušený profesní diplomat se objevuje doslova všude, účastní se téměř všech oblastí veřejného života. Ale co za tím stojí?

Analytici v rozhovoru se Sputnikem zkoumají činnost amerického velvyslance v Athénách a mluví o tom, kdo to Jeffrey Payette je, a co dělá v Řecku.

„Činnost Jeffreyho Payetta absolutně překračuje jeho diplomatické povinnosti. Mezi jeho aktivity patří průběžná setkání s představiteli církve a sdělovacích prostředků, podnikateli a vládními úředníky po celém Řecku. Pokračuje v poskytování tzv. doporučení pro úředníky v Alexandroupoli, kteří začali omylem rozvíjet vztahy s Ruskem a městy, kde byly úřady otevřeny dialogu (s Ruskou federací, pozn. red.),“ poznamenal bývalý ministr obrany Kostas Isihos.

„V roce 2013 se oficiálně ujal úřadu amerického velvyslance na Ukrajině a aktivně se účastnil protivládních akcí,“ vzpomíná Dimitris Patelis, člen Mezinárodní výzkumné skupiny Logika historie.

Před svým jmenováním do Athén působil Jeffrey Payette na americkém velvyslanectví v Kyjevě. Na Ukrajině se v té době uskutečnil státní převrat a podle analytiků to byl právě on, kdo byl hlavním podněcovatelem Euromajdanu.

Převrat v roce 2014 vedl k tomu, že na místo tehdejšího prezidenta Viktora Janukovyče byl dosazen k moci proamerický Petro Porošenko. Jako americký velvyslanec na Ukrajině se Jeffrey Payette stal všeobecně známým díky úniku nahrávky jeho telefonního rozhovoru v roce 2014 s Victorií Nulandovou.

Diskuze o situaci na Ukrajině

„Mezi panem Payettem a paní Nulandovou byl zveřejněn telefonní rozhovor, ve kterém diskutovali o situaci na Ukrajině. Každý den tvrdě a odměřeně diskutovali o tom, jaké má být složení vlády na Ukrajině. Obyčejný převrat,“ komentuje Dimitris Patelis. Později ministerstvo zahraničí připustilo, že Spojené státy investovaly 5 miliard dolarů na „podporu demokracie“ na Ukrajině.

„Role pana Payetteho a paní Nulandové byla rozhodující v událostech na Ukrajině v té době, kdy se konaly velké protivládní akce. Stačí si vzpomenout, jak hostili protestující s koláčky. Před a po převratu hrál Payette důležitou roli v nasměrování nové vlády Kyjeva do nové antiruské hysterie,“ domnívá se Kostas Isihos.

​Řecká mise

Z Kyjeva byl diplomat poslán do Řecka. „Jako jeden z architektů státního převratu na Ukrajině, který zaujal významné postavení z hlediska geostrategického postavení nejen pro Řecko, ale také celého balkánského a částečně tureckého regionu, zaměřil Payette všechny své kroky na to, aby zničil dobré vztahy, které by Řecko mohlo a mělo mít nejen s Ruskem, ale s celou Eurasií,“ dodává Kostas Isihos.

„Kromě toho existuje projekt plynovodu EastMed, který je založen na spolupráci mezi Řeckem, Kyprem a Izraelem. Propagovaná myšlenka stojí na tom, že tento projekt pomůže hospodářskému blahobytu zemí. Ovšem za tímto účelem je také nutné tento region nejprve miliatrizovat. A v tom hraje pan Payette velmi významnou roli.“

V říjnu Řecko podepsalo trvalou Dohodu o obranné spolupráci se Spojenými státy, která kromě rozšíření americké základy Souda na Krétě, poskytuje Americe infrastrukturu základen Stefanovikio, Larissa, ale také přístavu v Alexandrupoli.

Pan Isihos současně obviňuje velvyslance USA z církevní krize: „Úloha velvyslance USA v krizi vztahů mezi řeckou a ruskou pravoslavnou církví je také klíčová. Není náhoda, že přední řecká média začala vysílat rusofóbní zprávy,“ říká.

Vojenská oblast

Dimitris Patelis analyzuje působení amerického velvyslance ve vojenské oblasti: „Činy velvyslance USA jsou ztělesněním tvrdého zásahu. Setkával se s vojenským vedením řeckého ministerstva obrany a obcházel politické vedení. To je nepřijatelné. Velvyslanec se nemůže odkazovat na zájmy ozbrojených sil nezávislého státu a ani nemůže jednostranně zastupovat zájmy amerických monopolů v Řecku,“ uvedl zdroj Sputniku.

​Payette současně propaguje obraz „lidového diplomata“: Ukazuje svůj zájem o řecké sporty, setkal se s Jannisem Antetokunmpoem (řecký basketbalista nigerijského původu, pozn. red.) a náměstkem ministra sportu: „Propaguje velmi zvláštní životní styl, snaží se popularizovat lidovou diplomacii – využívá popularitu sportu mezi lidmi a mládeží k vytvoření image člověka, který sport miluje, a který se jím zabývá,“ řekl Patelis.

„Payette označil Řecko za mechanismus, s pomocí kterého se otevírají dveře při prosazování strategických zájmů USA a NATO v regionu. Během krize udělal vše, co bylo v jeho silách, aby zajistil, že oblasti Středomoří a Blízkého východu budou podřízeny americkému vozu,“ dodal expert.

„Velvyslancem USA v Athénách nemůže být jmenován náhodný člověk vzhledem ke strategické důležitosti Řecka, a to zejména v kritických časech. Fakt, že tento diplomat byl poslán do Řecka, rozhodně není náhoda, stejně jako prodloužení jeho funkčního období,“ shrnuje Patelis.

Velvyslanec v Alexandroupoli

„Od léta roku 2017, kdy Jeffrey Payette poprvé dorazil do Alexandroupoli, mohli všichni, kteří sledují jeho činnost, učinit jisté závěry. Tím prvním je to, že americký velvyslanec podnikl řadu opatření proti řecko-ruské spolupráci.“

Velký zájem představuje pro amerického velvyslance Thrákie a především přístav v Alexandroupoli. Činnost Jeffreyho Payyeteho v tomto regionu země komentuje v rozhovoru pro Sputnik Antonis Bosnakudis, analytik a vojenský expert.

Současně analytik vysvětluje, že podle jeho názoru stojí za prací na zvedání říčního bagru Olgy, který se v přístavu v roce 2010 potopil, a který zabránil plnému využití přístavu. Náklady na zvednutí činily 2,3 milionu eur, které byly plně placeny Spojenými státy pod osobní kontrolou Payetteho.

„Příběh zvednutí lodě Královny Olgy na začátku zmátl mnoho lidí, kteří si dávali otázku, proč tolik fanfár. Později se ukázalo, že zvednutí umožní velkým americkým lodím používat přístav, jelikož se uvolní prostor v jeho plavební dráze. To znamená, že ve skutečnosti je přístav určen na využívání ozbrojených sil USA, ale kromě toho bychom neměli zapomenout, že takové gesto má symbolický význam pro Američany, jelikož Payyete stále hraje s ruskými symboly. Daná loď nese jméno bývalé řecké královny ruského původu Olgy, která ve své době udělala pro Řecko hodně. A tak Američané nepřímo útočí na něco ruského,“ poznamenává Bosnakudis.

​Podle Bosnakudise kontrola, která padla na region kvůli zájmům, lobovaným Payettem „zamrazila“ jakékoli negativní reakce a komentáře proti americké invazi, která podle Bosnakudise nepřináší pro region žádné skutečné výhody. S výjimkou značných škod způsobených neutralizací stávající řecko-ruské spolupráce.

„Prodloužení jeho funkčního období jako velvyslance USA v Řecku, i když období již skončilo, je uznáním jeho vynikající práce vykonané v zájmu Spojených států,“ shrnuje Isihos.