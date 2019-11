„Pád Berlínské zdí byl okamžikem štěstí, a z důchodu v NDR bych jela do USA.“ Merkelová poskytla rozhovor

Německá kancléřka Angela Merkelová se domnívá, že pád berlínské zdi byl v německých dějinách „okamžikem štěstí“. Uvedla to v rozhovoru pro týdeník Spiegel.

O pádu zdi

„Pro mě 9. listopad 1989 byl a zůstává okamžikem štěstí v německých dějinách. Tolik lidí v Německé demokratické republice mezi lety 1949 a 1989 snilo o svobodě - a najednou jsme o tom mohli otevřeně mluvit!“ uvedla Merkelová.

„Vím, že pro východní Němce určité generace se život s mírovou revolucí stal svobodným, ale ne vždy jednodušším. Také vím, že kromě úspěšných regionů existují i ​​ty, ve kterých jsou vesnice prázdné, protože děti a vnoučata odešly. Nicméně dnes, o 30 let později, to musí být jasně řečeno - i když existuje nespokojenost s veřejnou dopravou, lékařskou péčí, vládními kroky nebo vlastním životem, nedává to právo na nenávist a pohrdání jinými lidmi nebo dokonce násilí. Tolerovat se takové chování nesmí,“ dodala kancléřka.

Dokument byl připraven parlamentním výborem pro rozvědku a bezpečnost. https://t.co/z7LPkCrPvs — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. listopadu 2019

Jaký by to bylo v důchodu v NDR?

Německa kancléřka také promluvila o tom, co by dělala během důchodu, kdyby Berlínská zeď nepadla a NDR by pořad existovala.

„Mohla bych splnit svůj sen: v NDR, ženy ve věku 60 let odcházely do důchodu, již před pěti lety bych obdržela cestovní pas a odjela do Ameriky. Důchodci v NDR požívali svobodu pohybu – ti, kteří už nemohli být použiti jako socialističtí pracovníci, měli dovoleno odjet,“ uvedla.

Kancléřka dodala, že v této situaci by si „prohlédla i SRN“, „ale chtěla by udělat první cestu do Ameriky... kvůli její velikosti, rozmanitosti a kultuře.“

Výroční rok německé jednoty

„Uvidět Skalnaté hory, projet se autem a poslouchat Bruce Springsteena - to byl můj sen,“ řekla Merkelová.

Od října 2019 do října 2020 se bude v Německu konat tzv. výroční rok německé jednoty, pro který byla zřízena vládní komise. Výročí se bude týkat několika velkých dat, zejména 9. listopadu 2019 v Berlíně a po celém Německu se budou konat oslavy věnované 30. výročí pádu Berlínské zdi, 3. října 2020 - 30 let německé jednoty.

Berlínská zeď (Berliner Mauer) byla opevněná státní hranice Německé demokratické republiky, postavená na jejím území kolem západního Berlína. Existovala od 13. srpna 1961 do 9. listopadu 1989 a měla délku 155 kilometrů. Berlínská zeď nejen rozdělila západní a východní část města, ale také oddělila Západní Berlín od území Německé demokratické republiky.