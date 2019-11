Trump chce chránit ropu v Sýrii? V Moskvě odpověděli: Syrská ropa je majetkem syrského lidu

Donal Trump schválil rozšířenou americkou vojenskou misi s cílem zajistit bezpečnost ropných polí ve východní Sýrii. Informuje o tom agentura Associated Press s odkazem na zdroje.

Agentura poukazuje na to, že to vyvolává řadu „složitých právních otázek“. Zejména to, zda budou moci Spojené státy v případě ohrožení ropných objektů zaútočit na syrské, ruské nebo jiné síly. Je nutné poznamenat, že toto rozhodnutí předpokládá přítomnost stovek amerických jednotek v Sýrii.

„Trumpovo nařízení tedy ruší předpoklad o tom, že velká část více než 1,2 tisíc amerických vojáků rozmístěných v Sýrii se brzy vrátí domů, jak opakovaně slíbil,“ píše autor článku.

Podle zdrojů agentury může v Sýrii zůstat nejméně 800 vojáků, z nichž asi 200 je umístěno na základně At Tanf na jihu země. Podle nového plánu bude americká armáda hájit velkou část území od Dajr az-Zaur po Hasaku, kterou ovládají Kurdové.

​Reakce Ruska

Rusko nebude spolupracovat se Spojenými státy v otázce syrské ropy, oznámil náměstek ministra zahraničí Sergej Veršinin.

„Mluví o (…) národním dědictví celého syrského lidu. Jsme přesvědčeni, že právě syrský lid by měl nakládat se svými přírodními zdroji včetně ropy,“ řekl.

USA budou reagovat silou

Šéf Pentagonu Mark Esper sdělil, že Spojené státy budou reagovat silou na pokusy zabavit pole. Podle jeho slov budou Spojené státy udržovat kontrolu nad ropnými poli v severovýchodní Sýrii.

„Když byl al-Bagdádí ještě živý, byla tato pole zdrojem financí Islámského státu*, když podporovala jeho operaci,“ řekl novinářům ministr.

Esper dodal, že „americké síly budou reagovat tvrdě na jakékoliv síly, které je budou ohrožovat“. Na otázku, zda mají v plánu američtí vojáci zabránit vstupu na ropná pole Rusku a syrským vojákům, Esper odpověděl, že „v podstatě ano“. Podle jeho slov je cíl amerických vojáků takový, aby daná pole mohly využívat kurdské formace Syrských demokratických sil (SDF).

​Od roku 2014 Spojené státy a jejich spojenci prováděly operaci proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku, přičemž v Sýrii jednaly bez souhlasu oficiálních orgánů. V důsledku toho americká armáda opustila většinu základen v provinciích Aleppo, Hasaka a Rakka a přesídlila do Iráku.

Americký prezident Donald Trump také uvedl, že část americké armády zůstane v Sýrii, aby chránila ropná naleziště. Pentagon později potvrdil, že je připraven vyslat další síly k ropným ložiskům.

Na východních březích Eufratu se nachází 90 % zásob syrské ropy. Dříve to byla pevnost a hlavní zdroj příjmů pro IS, v poslední době kontrolu těchto oblastí převzaly hlavně kurdské jednotky a Američané.

*IS - organizace zakázaná v Rusku