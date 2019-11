Tajemství vítězství nad strašnou nemoci? Vědci našli způsob, jak zastavit šíření rakoviny

Američtí vědci z Biomedicínského výzkumného centra Cornellovy univerzity a Presbyteriánské nemocnice v New Yorku objevili vlastnosti proteinů, které napomáhají rakovinovým buňkám šířit se do mozku. Studie je zveřejněna na portálu Medical Xpress.

Vědci zjistili, že protein CEMIP pobízí krevní cévy a rezidentní imunní buňky k produkci zánětlivých molekul, které pomáhají rakovinovým buňkám metastázovat do mozku. Pokusy na zvířatech ukázaly, že blokování tohoto proteinu brzdí proces šíření metastáz do mozku. Je třeba poznamenat, že k většině úmrtí souvisejících s rakovinou dochází v důsledku šíření rakovinových buněk do dalších orgánů.

Jedním z nejnebezpečnějších případů jsou metastázy v mozku. Vědci naznačují, že kontrola proteinu CEMIP pomůže lékařům léčit rakovinu a předvídat rizika.

​Látka, která zamezí rakovině i stárnutí

Léčení rakovinových nádorů

Podle vědců z Pasteurova ústavu napomáhá bílkovina GDF11 v boji proti stárnutí a chrání organismus před rakovinou. Uvádí se, že vědecký tým realizoval několik pokusů na myších. V jejich průběhu se jim podařilo zjistit, že GDF11 pomáhá napodobovat účinky diet, které prokázaly svoji efektivitu při zamezení vzniku srdečních a onkologických chorob. Kromě toho injekční podání této bílkoviny u starších hlodavců vedlo také k obnovení krevních cév v mozku a k posílení neurogeneze.

Dříve mezinárodní tým vědců objevil mechanismus, kvůli kterému jsou rakovinové nádory imunní vůči chemoterapii. Vědci se zabývali odolností buněk vůči ferroptóze. Jedná se o proces, při kterém buňky umírají v důsledku oxidace lipidů v membráně. Mnoho forem rakoviny může v průběhu času vyvinout mechanismy, které ferroptózu blokují a stát se imunními vůči dané léčbě.

Důvodem je to, že enzym glutathionperoxidáza-4 (GPX4 ) působí jako antioxidant a blokuje oxidaci lipidů. I přes užití léků, které glutathionperoxidázu-4 blokují, však léčba často nemá účinek. Dále vědci dospěli k závěru, že k zastavení antioxidačního účinku je nutný lék, který potlačuje účinek NMT. Umožní to léčit formy rakoviny, které jsou imunní vůči terapii.

​Vědci rovněž uvedli, že fyziologické stáří může v některých případech zabránit vývoji zhoubných nádorů. Na základě výzkumu dospěli odbornícic k závěru, že procesy, které probíhají v organismu staršího člověka, se do jisté míry navzájem neutralizují. Stárnutí tkání mimo jiné podmiňuje nejen vznik nových mutací, ale zároveň zpomaluje dělení mutovaných buněk. Podle vědců mohou získané údaje vysvětlit případy snižování onemocnění rakovinou v pokročilém věku.