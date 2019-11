Bylo odhaleno jedno z tajemství filmu Joker! Promluvil o něm sám režisér

Režisér Jokera Todd Phillips odhalil jedno z tajemství filmu a pověděl, co se stalo se sousedkou hlavní postavy - Sophie. Promluvil o tom v rozhovoru s portálem IndieWire.

Po premiéře filmu diváci diskutovali o osudu sousedky Jokera kvůli nejednoznačnosti, kterou si režisér ve filmu dovolil. Podle příběhu Joker spáchal několik vražd a šel za Sophií pro pomoc, ale ona ho vykopla. Poté se ve scéně objeví jen Joker, který jde podél chodby a divák už nevidí Sophii.

Phillips v rozhovoru zdůraznil, že Joker nezabil Sophii. Vysvětlil, že tato postava je lakmusovým testem, podle kterého publikum může zkontrolovat Jokerovu příčetnost.

„Většina lidí, se kterými jsem mluvil, se rozhodla, že ji nezabil, protože pochopili ten nápad – Joker zabíjí pouze ty, kteří mu ublížili, a Sophie mu nic neudělala,“ uvedl režisér.

Nejvýdělečnější film

Podle informací měl americký thriller Joker předehnat z hlediska celosvětových tržeb populární marvelovku Deadpool. Stal se tím pádem nejúspěšnějším filmem s ratingem R – film, který je do 17 let přístupný pouze v doprovodu dospělé osoby. Filmy takového typu obsahují sexuální scény, je v nich zobrazeno užívání drog, násilí či nadávky.

Podle všeho měl tomuto žebříčku až doposud kralovat komiksový film Deadpool, který režíroval Tim Miller. Ten si měl vydělat celkem 783 milionů dolarů. Joker, režíséra Todda Phillipce, však tento rekord již překonal. Jeho zisk lze vyčíslit na 788,3 milionu dolarů v celosvětových příjmech. To daný film posunulo o 3 miliony výše než snímek Deadpool 2 a o 6 milionů výše než první film Deadpool.

Podle odborníků by daný snímek mohl v několika týdnech vydělat až 900 milionů dolarů. Co se nákladů na natočení týče, ty se pohybovaly okolo 55 milionů amerických dolarů. Celosvětová premiéra proběhla dne 31. srpna 2019 na filmovém festivalu v Benátkách, kde film sklidil osmiminutový potlesk ve stoje.

​Vystřižená scéna

Americký herec Joaquin Phoenix, který obsadil hlavní roli ve filmu, dříve prohlásil pro časopis Collider, že došlo k vystřižení jedné ze scén filmu, která se mu však osobně velmi líbila.

„Ve filmu byla scéna, kterou jsem považoval za jednu z nejlepších. Tehdy jsme Randall a já šli po schodech nahoru do kanceláří Ha Ha, a to poté, co jsem na skle nakreslil úžasné znamení,“ popsal scénu Phoenix.