Jak se stát v NATO jedničkářem, a proč Trump provokuje své spojence? Bývalá velvyslankyně v USA zná odpověď

„Spíše požádá o dodržování dohody o vyčlenění 2 % HDP. To, co řekl minulý rok o čtyřech procentech, je způsob, jak zatřást a provokovat ostatní. Víme, že je ve svých výrocích extravagantní,“ řekla Poptodorovová v rozhovoru pro Focus.

Trump ve skutečnosti vyzval spojence, aby utratili na obranu tolik, kolik utratí USA - 3,8 %, uvedla bývalá velvyslankyně. Podle ní však šlo o 2 %, o čemž prý americká strana informovala na profesionální úrovni.

Poptodorovová také uvedla, že v letošním roce se díky nákupu F-16 Bulharsko stane v NATO „jedničkářem“. Vyjádřila také naději, že země bude moci koupit dalších osm stíhaček.

„Dokonce si dovolím se trochu zasnít o tom, kdy si budeme moci koupit více stíhaček, protože je pravda, že osm stíhaček je velmi dobrý první krok, ale není to ani peruť. Potřebujeme minimálně 16,“ řekla Poptodorovová.