Dietologové odhalili tajemství nejlepších snídaní. Pokud chcete být svěží a sytí, musíte dodržovat tuto stravu

Dietologové se podělili se Sputnikem o to, kolik jídla je potřeba jíst na snídani, aby byl člověk čilý a nepociťoval hlad, zda je dobré měnit tradiční mléko na současné módní mléko rostlinného původu a také o to, na které obvyklé snídaně je nutné zapomenout.

Dietologové souhlasí, že snídaně je nutnost. Podle hlavní lékařky kliniky Výživa a zdraví Darji Rusakové by mělo být první jídlo dne dostatečně syté.

„Je nezbytné, aby snídali i dospělí i děti. Měla by to být rodinná tradice, protože pokud se člověk nenasnídá, nespustí se metabolismus, tělo se neprobudí a samozřejmě mu bude dlouho trvat, než se dostane do svěží pracovní formy,“ říká.

Podle ní musí být ve snídani bílkoviny a sacharidy. „Mohou to být jídla z tvarohu, vajec, povoluje se i malé množství ryb, masa nebo drůbeže. Za účelem získání většího množství sacharidů, se energie může doplnit salátem. Pokud se věnujete aktivně sportu, můžete si vzít i přílohu, například kaši. Abyste měli delší pocit sytosti, můžete do kaše přidat mléko živočišného nebo rostlinného původu,“ uvedla Rusakova a dodala, že jídla by mělo být tolik, aby se člověk poté necítil těžko a nepohodlně.

​„Ovesné vločky, pane“

„Ovesné vločky neopustí žaludek po delší dobu, obalí stěny žaludku a mají také jistou ochrannou roli. Tento obalový efekt umožňuje, že je žaludek v klidu, člověk nemá hlad a nedochází k podráždění vlastními enzymy a kyselinou chlorovodíkovou.“

Gastroenteroložka Leyla Bolatčieva tvrdí, že nejoptimálnější je ke snídani jíst ovesné vločky. Poskytují pocit sytosti na dlouhou dobu a mají ochrannou funkci.

Jak dále dodala, kaši je možné připravovat jak s mlékem, tak i s vodou. Rovněž si do kaše můžete přidat i plátek másla na chuť.

Co se týče momentálně moderního mléka rostlinného původu - z kokosu, mandlí či sóji, tak odborníci na výživu se shodli na tom, že pokud člověk nemá intoleranci na klasické mléko, není nutné nechat se těmito alternativami unášet.

„Lidem, kteří nemají problém s tolerancí kravské bílkoviny, se doporučuje pít klasické mléko, protože v podstatě pouze živočišné produkty mají široké spektrum aminokyselin, obsahují všechny potřebné aminokyseliny. V tomto případě prohrává rostlinné mléko,“ dodává výživová poradkyně.

​Aktivní životní styl

„Pokud je člověk zdravý a nemá problém s kardiovaskulárním systémem, nemá vysoký krevní tlak, není obézní, pokud člověk vede aktivní životní styl a zajímá se o sport, pak není taková snídaně problémová. Pokud má však problémy se zažívacím traktem, pak velké množství tuků a cholesterolu mohou poškodit zdraví a zhoršovat průběh chronických onemocnění,“ říká.

Mezi populárními možnostmi snídaně si dietologové všimli tzv. anglické snídaně, která zahrnuje slaninu, smažené klobásky, sázená vejce, toasty a fazole v rajčatové omáčce. Často se tento typ snídaně podává v restauracích a kavárnách. Lékaři souhlasí s tím, že taková snídaně je někdy přijatelná, pakliže člověk vede aktivní životní styl. Jak poznamenává odbornice na výživu Rusakova, pro lidi, kteří mají problémy s kardiovaskulárním systémem či trpí obezitou, je taková snídaně kontraindikační.

Bolatčieva tvrdí, že míchaná vejce sama o sobě jsou dobrá volba pro první jídlo, jelikož vejce jsou zdrojem bílkoviny. Co se týče jogurtu, který je na snídani docela oblíbený, dietoložka tvrdí, že v rámci první potravy dne není zdravý, ba co víc – je dokonce velmi škodlivý.

„Jogurt opustí žaludek velmi rychle. Jogurt lze jíst ke snídani pouze tehdy, pokud kromě něj v žaludku ještě něco zůstane,“ tvrdí dietoložka.

​A co nápoje?

Ke snídani bychom se dále měli vyvarovat šťáv z čerstvě vymačkaného ovoce a koktejlů. Ty vedou totiž ke gastritidě. Odborníci na výživu se dále shodují na tom, že jako první jídlo bychom neměli jíst to, co je příliš ostré – tedy jídla příliš kořeněná, příliš slaná, kyselá nebo sladká. Podle lékařů jsou takové potraviny příliš dráždivě pro lačný žaludek. Co se týče nápojů, dietologové doporučují raději čaj místo kávy.