Nová hrozba pro lidstvo. Poprvé za téměř 20 let vědci objevili nový kmen HIV

Tento kmen je součástí skupiny M typu HIV-1. HIV má mnoho různých podtypů a kmenů. Stejně jako jiné viry, i tento může mutovat a časem se měnit. Toto je první nový kmen skupiny M objevený poté, co v roce 2000 byly zavedeny principy klasifikace podtypů.

„Může to být opravdu výzva pro diagnostické testy,“ sdělila Mary Rodgers, vedoucí výzkumná pracovnice.

Její společnost testuje více než 60 % světových dodávek krve a musí hledat nové kmeny a sledovat ty stávající.

​„Neexistuje žádný důvod k panice nebo se toho obávat. Jen málo lidí je nakaženo. Je to anomálie,“ řekl Anthony Fauci, ředitel Národního ústavu alergických a infekčních nemocí.

Aby mohli vědci prohlásit existenci nového podtypu, musí najít tři případy nemoci, které spolu navzájem nesouvisí. První a druhý případ byly objeveny v Demokratické republice Kongo v roce 1989 a 1990. Ten třetí byl objeven v roce 2001, také v Demokratické republice Kongo.

Objev českých vědců

Čeští vědci z Technické univerzity v Liberci pracují na vývoji umělého brzlíku, který může pomoci pacientům trpícím HIV a leukémií. AIDS a leukémie jsou běžnými chorobami na celém světě. Pouze v Česku je podle webu linkos.cz ročně diagnostikováno přes tisíc případů leukémie. Podle posledních údajů je dnes virem HIV v ČR nakaženo 3 814 lidí.

Jakub Erben, mladý vědec, pracuje se svým týmem na vývoji umělého orgánů, který by takovým pacientům vrátil imunitu.

„Vyvinuli jsme unikátní kompozit z mikro a nanovláken, který je vytvořen tak, aby svou strukturou co nejvíce odpovídal přírodní mezibuněčné hmotě, a maximálně tak stimuloval buňky k růstu,“ říká Erben.

​Uvádí se, že tým spolupracuje také s americkými vědci ze Sloanova a Ketteringova centra pro výzkum rakoviny. Ti zatím provádí experimenty na myších. Použitelných lidských kmenových buněk schopných vytvořit brzlík je pro vědu k dispozici jen velmi omezené množství. Nicméně výsledky, které se získaly na laboratorních myších jsou velmi dobré.

„Nemůžeme zatím říci, že když voperujeme pacientovi do těla in vitro vytvořený brzlík, bude mít jeho organismus 100% imunitu, ale i my na liberecké univerzitě děláme vše pro to, abychom se tomuto stavu co nejvíce přiblížili,“ dodává Erben.