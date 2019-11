Utíkal před Rudou armádou, aby pomáhal USA. Kdo údajně stojí za úspěchy minulých raketových programů Washingtonu?

Spojené státy spolupracovaly s „nejhorším nacistickým válečným zločincem, o kterém jste nikdy neslyšeli“, aby zvítězily v souboji se Sovětským svazem. Píše ve své knize „The Hidden Nazi: The Untold Story of America’s Deal with the Devil“ Dean Reuter, ředitel praktických skupin americké Federální společnosti pro práva a veřejnou politiku.

Trumf ve studené válce

Podle Reutera Spojené státy měly velkou výhodu ze spolupráce s generálem Hansem Kammlerem, který v nacistickém Německu dohlížel na vývoj raketových zbraní. Autor knihy tvrdí, že má důkazy existence dohody o získání Washingtonem nacistických technologií, které byly použity pro předstihnutí SSSR.

Když bylo zřejmé, že nacisté prohrají 2. světovou válku, předpokládalo se, že začne „šílená rvačka“ o raketové technologie, tvrdí Reuter. Autor uvádí, že výsledky práce německých vědců měli zvláštní význam, protože jejich raketové technologie byly špičkové. Podle něj země, která by získala většinu z 4 500 vědců Kammlerovy skupiny, by ovládla svět.

„Jako první jsme vstoupili na Měsíc, vypracovali mezikontinentální balistickou raketu a myslím si, že jsme i zvítězili ve studené válce, protože jsme měli raketovou skupinu (z nacistického Německa),“ uvedl Reuter pro Breitbart News Daily.

„Nejhorší nacistický válečný zločinec“

Autor trvá na tom, že disponuje důkazy o dohodě USA s nacistickým generálem, kterého popsal ve své knize jako „nejhoršího nacistického válečného zločince, o kterém jste nikdy neslyšeli“. Tato dohoda podle něj byla uzavřena ještě před koncem 2. světové války. Reuter poukazuje na projekt Hermes z roku 1944 pro vybudování rakety typu V-2, na němž pro americkou vládu pracoval průmyslový gigant General Electric. Podle autora knihy se vyslanci Hanse Kammlera setkali se zástupci General Electric a amerických úřadů v americkém velvyslanectví v Portugalsku, tam se domluvili na spolupráci.

Reuter také poukazuje na to, že Kammler podnikl určité kroky, aby se on sám a jeho tým neocitl v rukou Rudé armády. Když sovětská vojska postupovala k severnímu Německu, kde raketový tým pracoval, generál nařídil přesunutí do tajného podzemního zařízení v centrální části země. Když však po Jaltské konferenci nový štáb vědců spadl do zóny sovětské kontroly, generál nařídil další přesunutí – do místa v Bavorsku, „doslova do vzdálenosti týdenního pochodu amerických jednotek“.