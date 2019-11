Japonsko to nevydrželo a vyzvalo Spojené státy, aby upustily od letů na F-16

Podle televizního kanálu NHK předal gubernátor prefektury Shingo Mimura odpovídající prohlášení japonskému ministru obrany Tarō Kōnovi.

Žádost se úřady rozhodly podat kvůli tomu, že americkému stíhacímu letounu F-16 upadla cvičná raketa, když absolvoval tréninkový let nad japonskou prefekturou Aomori. Jak uváděla televize NHK, raketa dopadla na soukromý pozemek v osadě Rokkasho, nacházející se několik kilometrů od zóny vyhrazené pro lety.

​Podobné incidenty

Daný incident není první, který se v Japonsku stal. Koncem srpna například těžký dopravní vrtulník „upustil“ za letu okénko z umělé hmoty do moře u břehu ostrovu Okinawa. Informovala o tom elektronická verze místního listu Rjúkjú šimpo. List psal, že okénko o velikosti 58x47 cm vážilo přibližně jeden kilogram. Jak se od vrtulníku oddělilo, není jasné. V prosinci roku 2017 zase došlo k incidentu, kdy vrtulníku CH-53 spadlo v Okinawě okénko na nádvoří školy ve městě Futenma. Tam se nacházela vojenská základna USA.

V říjnu informovala německá policie města Trevír o tom, že v oblasti Zemmer havaroval letoun F-16. Pilot stíhačky F-16 se měl podle všeho katapultovat. K havárii došlo nedaleko americké letecké základny u města Spangdahlem.

​Slovensko skupuje F-16

Již v minulém roce se dostala na povrch informace, že Slováci skupují F-16. Tehdy uzavřela země se Spojenými státy smlouvu na 1,59 miliardy eur. Jedná se o nejdražší modernizaci vojenské techniky v dějinách republiky. Daná modernizace zahrnuje výměnu ruských letadel MiG-29 za nové americké stíhačky F-16, které jsou slučitelné s armádou NATO. Jak uvedla televize JOJ, je možné, že finální cena pro Slovensko bude ještě vyšší, jelikož smlouva počítá také s případnými dodatky.

Smlouva zahrnuje také výuku slovenských pilotů, podle informací by jich mělo být 22. Podle slovenského ministra obrany Petera Gajdoše by měly první čtyři americké stíhačky na Slovensko dorazit už v roce 2022 a dalších 10 letadel v roce 2023. To se však pravděpodobně neuskuteční, protože Pentagon nyní slibuje dokončení výroby až na začátku roku 2024.