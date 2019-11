V Pentagonu přiznali, že jsou v oblasti hypersonických zbraní až za Ruskem

Vzhledem k tomu, že Rusko vyvinulo technologie pro vytváření hypersonických zbraní, vznikla „asymetrie v bojových možnostech“, kterou Washington musí odstranit. Uvedl to v rozhovoru s Newsweek mluvčí Pentagonu, podplukovník Letectva Spojených států amerických Robert Carver.

„Ačkoliv byly Spojené státy po desetiletí lídrem ve studiu nadzvukových systémů, neměli jsme v úmyslu používat nadzvukovou technologii jako zbraň. Ti, kteří se touží stát našimi protivníky, se rozhodli tuto technologii proměnit ve zbraň, která vytvořila asymetrii v bojových schopnostech, které jsme již měli překonat,“ řekl Carver.

Podle jeho slov je rozmístění hypersonických zbraní nejvyšší technickou a výzkumnou prioritou Spojených států.

„Stále se touto prací zabýváme, aby nedošlo k žádným pochybnostem o naší schopnosti udržet dominanci v budoucích bitvách na všech válečných polích,“ dodal mluvčí.

​Záruka bezpečnosti

Rusko je jedinou zemí na světě, která oficiálně oznámila, že disponuje hypersonickými zbraněmi. V únoru prezident Vladimir Putin oznámil, že došlo ke spuštění strategického raketového systému s bojovou jednotkou Avangard.

Podle ruského lídra je úkolem nové ruské zbraně zaručení bezpečnosti s ohledem na rostoucí hrozby pro zemi. Putin dále poznamenal, že Rusko bude i nadále budovat svůj obranný potenciál. Spolu s tím uvedl prezident, že to však nebyla „záminka nikomu vyhrožovat“.

„Naopak jsme připraveni udělat všechno, co je v našich silách, abychom prosadili proces odzbrojení s ohledem na naše nejnovější zbraňové systémy,“ vysvětlil Putin.

Putin o protiraketové obraně

Vladimir Putin se nechal v říjnu slyšet, že jeho země vyvine takové komplexy, které překonají jakýkoliv systém protiraketové obrany.

Putin: výhody Ukrajiny jsou zjevné.

​„Uděláme to, nyní je to již zřejmé, jelikož systémy protiraketové obrany fungují proti balistickým raketám, které letí podél balistické trajektorie. A kromě toho, že jsme je mnohokrát vylepšili, jsme vytvořili i další zbraně, které zatím na světě nikdo nemá,“ řekl Putin.

Putin dále odpověděl na otázku, zda Rusko pociťuje hrozbu, že se NATO pohybuje směrem k jeho hranicím. Podle jeho slov to vždy cítili a mluvili o tom. „A vždy se nám dostávalo takových odpovědí: Nebojte se, není to proti vám. Nic strašného se neděje, protože NATO se transformuje, není to žádná vojenská organizace, je neagresivní a tak dále,“ řekl.

​Kromě jiného ruský lídr dodal, že laserové systémy Peresvet a hypersonické raketové systémy Kinžal potvrdily své jedinečné vlasnosti v experimentálně-bojovém režimu a označil dokončení raketového komplexu Avangard za průlomovou techniku a porovnal ji s vypuštěním prvního satelitu Země.