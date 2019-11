„Naše stará komunistka.“ Plesl se pustil do Merkelové. Kdyby tohle řekl Grospič, tak se všichni zblázní vzteky, tvrdí

Vpředvečer oslav pádu Berlínské zdi německé kancléřka Angela Merkelová uvedla, že život ve Východním Německu byl v určitém ohledu „téměř pohodlný“. Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl se ale pozastavil nad tím, jaká by byla reakce v případě, že by to samé řekl například komunistický poslanec Stanislav Grospič.