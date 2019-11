Stíhačky F-22 a F-35 se spojí s tajnou „zabijáckou“ kosmickou lodí

Podle amerického generála Davida Kumashira by interakce X-37B se stíhacími letouny demonstrovala „schopnost fungovat ve všech doménách“. K první výměně informací mezi F-22 Raptor a F-35 Lightning II by mělo dojít již v prosinci.

V publikaci se rovněž uvádí, že jsou podobné práce prováděny Letectvem Spojených států amerických, a to v rámci projektu Omnia One. Daný projekt zahrnuje operátora, který přijímá provozní informace z jakéhokoli vojenského letadla nebo kosmické lodi, a to bez ohledu na jejich umístění.

V říjnu loď X-37B, která je často označovaná jako „zabijácká loď“, dokončila misi na oběžné dráze Země, která trvala rekordních 780 dnů.

V červenci zase autor blogu SatTrackCam Marco Langbrook uvedl, že jsou manévrovací schopnosti X-37B a satelitu blízkého Zemi srovnatelné. Tímto způsobem odborník okomentoval slova bývalé ministryně letectva USA Heather Wilsonové o tom, že manévrovací schopnosti X-37B „přivádí americké nepřátele k šílenství“.

V květnu roku 2016 se odborníci, kteří byli dotázáni společností Space.com, shodli na tom, že model X-37B je navržen tak, aby vyřešil zničení vesmírných družic. Podotýkali, že jedním z jeho cílů je ověřit ekonomickou efektivitu takových akcí, a to ve srovnání s raketovými prostředky likvidace.

F-35 nedokázala dohnat ruský bombardér Tu-160

Na začátku listopadu čínská agentura Sina oznámila, že ruský nadzvukový těžký strategický bombardér Tu-160 byl schopen uniknout doprovodu dvou amerických stíhaček F-35A.

Podle agentury mělo kdojít dne 3. listopadu. Uvádí se, že bombardér prováděl plánovaný let v mezinárodním vzdušném prostoru nad Japonským mořem, když jej americké stíhačky začaly sledovat.

V té chvíli Tu-160 uvedl motor do režimu dodatečného spalování a od stíhaček F-35A se vzdálil. Oba letouny tak nestihly včas zareagovat na tento manévr a bombardér ztratily z dohledu.

Tu-160 je nejtěžší bojové letadlo na světě. Bombardér je schopen dosáhnout rychlosti až 2,2 tisíce kilometrů v hodině a je schopen zůstat ve vzduchu až 25 hodin.