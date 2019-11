Kam se poděla Melisandra? Uživatelé sociálních sítí možná přišli na další záhadu Her o trůny

Pozornost fanoušků Hry o trůny se tentokrát ubrala směrem k Melisandře z Ašaje, kterou v seriálu z produkce HBO ztvárnila nizozemská herečka Carice van Houten. Diváky zajímalo, co se s ní mezi sedmou a osmou sérií stalo.

„V sérii říká, že má něco důležitého ve Volantisu, ale pak se vrátí do Západozemí, kde jí bylo souzeno zemřít,“ uvedl. „Zajímalo by mě, co touto scénou mysleli,“ dodal.

V průběhu sedmé série (Vichry zimy) říká Varysovi, že se musí vydat do Volantisu. Uživatele Redditu s přezdívkou arthasmenethil0 ale zajímalo proč. Tato okolnost totiž v seriálu nebyla příliš vysvětlena.

Fanoušky seriálu tato díra v dějové linii vskutku zarazila, neboť se jeho tvůrci nepostarali o to, aby řádně divákům vysvětlili motivy Melisandry a také to, proč se opět objevila v osmé sérii. Mnozí ale přišli s vlastními teoriemi.

„Hlavní chrám Pána světla se nachází ve Volantisu spolu s veleknězem jejich řádu,“ napsal uživatel I_Hate_Nerds. „Nejspíš se k němu vrátila, aby mu sdělila všechny informace, které se dozvěděla, a aby se naučila nová kouzla, aby se přichystala na poslední bitvu,“ vysvětlil.

„Myslím si, že šla do Volantisu, aby nabrala sílu a připravila se na bitvu o Zimohrad,“ napsal StarkLord89.

Melisandra se skutečně vrátila v osmé sérii, kde se účastnila obrany Zimohradu a poslala své vojsko proti armádě bílých chodců pod vedením Nočního krále. Ačkoli její snaha nepomohla zvítězit ve válce, její pomoc rozhodně nebyla zanedbatelná.

Dříve Sputnik psal o tom, kdo může být v knižní sérii bájným Azorem Ahaiem, tedy „princem, který byl přislíben“. Podle britského listu Express se může jednat o Rhaegarova prvního syna Aegona, kterému se přeci jenom podařilo přežít vraždění v Králově přístavišti.

První epizoda Hry o trůny se vysílala v dubnu roku 2017. Poslední osmá série byla odvysílána letos. Závěr mnohé diváky zklamal, a proto čekají na dopsání posledních knih George Martina. Vichry zimy budou vydány již příští rok, ale Martin přiznal, že zatím ani nezačal pracovat na Snu o jaru.

Proto si fanoušci na rozuzlení příběhu budou muset ještě počkat. Mohou se ale těšit na seriálový prequel House of the Dragon pojednávající o dračím rodu Targaryenů, který je situován do období 300 let před začátkem Her o trůny, a který chystá HBO spolu s Georgem Martinem.