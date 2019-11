Co se stane s Jonem Sněhem? George R. R. Martin poodhalil šokující zápletku

Epický seriál sice již skončil, ale fanoušci Hry o trůny napjatě očekávají rozuzlení knižní ságy spisovatele George R. R. Martina. Ten ve svém posledním rozhovoru naznačil šokující zvrat příběhu. Uživatelé si nyní lámou hlavu, která z hlavních postav umře. Bude to Jon Sníh?

V sobotu portál Chalk Media zveřejnil 45minutový rozhovor s americkým spisovatelem žánru fantasy Georgem R. R. Martinem. Ačkoli se interview v první řadě týkalo jeho osobního života, řeč zašla i na jeho ságu Písně ledu a ohně, která se stala předlohou pro seriál Hra o trůny.

V rozhovoru totiž Martin promluvil o své podpoře americké vlčí rezervace Wild Spirit Wolf Sanctuary. Moderátor se ho zeptal, co ho na vlcích tolik láká. „Vypadá to, že máte pro ně vášeň,“ řekl.

Starkové a jejich smečka

„Mám rád jejich divokost,“ řekl autor v rozhovoru. „Líbí se mi, že jsou sociálními zvířaty a mají svou smečku,“ uvedl. „Nejsou osamělí lovci. Mají vlastní společnost a vlastní smečku. Spolupracují.“

Tato vášeň se ostatně projevuje v jeho díle. Zde jsou Starkové úzce spjati se zlovlky. Všechny děti Starků měly vlastního zlovlka. Jedná se o inteligentního obrovského vlka s neuvěřitelnou sílou. Populární postavu Jona Sněha doprovázel zlovlk albín jménem Duch v Černém hradu i za Zdí.

Martin uvedl, že se to pokusil dát najevo ve Hře o trůny a že se to projeví i v knize.

„Víte, když přijde zima, zvedne se studený vítr, vlci samotáři umřou, ale smečka přežije,“ řekl. „Lidé by to měli mít taky na paměti. Navzájem se potřebujeme. Všichni potřebujeme smečku,“ dodal.

Fanoušci po tomto rozhovoru zamířili na Reddit, kde se snažili přijít na to, co tím chtěl autor říci. Podle mnohých je to předzvěst smrti jedné z ústředních postav.

„Jon zemře příští zimu. On a Duch opustili smečku,“ napsal uživatel mrimlaseandana**hole.

Podle jiných se ale jedná o osud Aryi Starkové.

„Vypadá to, že se Arya vrátí zpět k životu jako Stark,“ uvedl uživatel FoxsNetwork.

„Arya nikdy neopustila svůj život jako Stark. Pouze se schovává, protože pro tuto chvíli je nebezpečné být Starkem. Vrací se ale, když ji volá povinnost. Domnívá se, že kromě Jona Sněha je celá její rodina mrtvá. To znamená, že teď v čele rodu stojí ona. Je to ona, kdo musí převzít odpovědnost Starků. Proto zabije dezertéra Noční stráže, protože je to přesně to, co dělá hlava Starků: zachovává zákon a pořádek, i pokud to vyžaduje krev,“ píše Yelesa.

Podle uživatele to dosvědčuje, že jedná jako vlk samotář.

„Nejde ale pouze o Aryu, všichni Starkové jsou teď vlci samotáři,“ vysvětluje. „Jsou od sebe odděleni a kvůli tomu trpí. Musí se opět spojit,“ dodává uživatel.