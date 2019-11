Kateřina Konečná: V europarlamentu ostudně hlasovali o historii, selhalo i SPD. VIDEO

Kateřina Konečná: Mám před sebou dnes dokument, na který se mě řada z vás ptá, na Facebooku, v mailech a podobně, protože se týká v podstatě změny historie a hlasovali jsme o něm v Evropském parlamentu dne 18. 9. 2019. Tento dokument, který se nazývá Společný návrh usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, v podstatě přepisuje dějiny. Můžete se v něm dočíst, že 2. světovou válku nezačalo pouze nacistické Německo, ale i SSSR.

Stejně tak se tam můžete dočíst, že země střední a východní Evropy svým vstupem do EU a NATO se nejen vrátily do evropské rodiny svobodných demokratických zemí, ale s pomocí EU jsme prý údajně úspěšně provedli též reformy a dosáhli pokroku v sociálně-ekonomické oblasti. Je to prostě výživné, stojí to za to. Dokument má číslo 2019/2819.

Co je překvapivé: tento dokument podpořili, bohužel, všichni zástupci parlamentu EU z České republiky, tzn. hnutí ANO, Piráti, ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Pro mě překvapivě věc podpořili i z SPD. Byla jsem jediná, která jsem hlasovala proti tomuto dokumentu. Budu proti němu hlasovat vždy. Historii mají soudit historici, nikoli politici. Ti v ní vidí toliko účelovost. Přemýšlí, jak s historií v budoucnosti zakroutí či jak ji změní, a to přesně tak, jak se jim hodí.

Byla jsem překvapená, že jsme vůbec takovéto usnesení přijímali. Když jsem si přečetla jeho obsah, jako vámi zvolená poslankyně za Česko, jsem se musela proti tomuto dokumentu zásadně vymezit.

Návrh usnesení 2019/2819 (RSP), fragment-citát: „Vzhledem k tomu, že v přímém důsledku paktu Molotov-Ribbentrop, po němž následovala smlouva o hranicích a přátelství uzavřená dne 28. září 1939 mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem, byla Polská republika napadena nejprve Hitlerem a dva týdny poté Stalinem – což znamenalo ztrátu nezávislosti pro tuto zemi a bezprecedentní tragédii pro polské občany… Evropský parlament žádá členské státy EU, aby provedly jasné a zásadové posouzení zločinů a aktů agrese, které spáchaly totalitní komunistické režimy a nacistický režim…“

Zacharovová: Taková selektivita historické paměti ohromuje svým cynismem

Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová poskytla Sputniku komentář, a to ve věci přijatého usnesení.

„Prohlášení evropských poslanců o tom, že 2. světová válka začala kvůli podpisu smlouvy o neútočení mezi Německem a SSSR dne 23. srpna 1939, nemá nic společného s historií. Kromě toho rezoluce nezmiňuje politiku západních zemí o zklidnění agresora s cílem přeorientovat Hitlerovy plány na dobytí od západu na východ a o vyvrcholení této linie – Mnichovské dohodě z roku 1938. Její účastníci vydali suverénní stát Československo, aby ho nacisté roztrhali na kousky,“ uvedla Zacharovová.

Ve svém prohlášení rovněž varovala před nebezpečím, že dojde k politizaci a revizi historických skutečností.

„Zamlčováním stránek, které jsou pro něj nepříjemné, a interpretací retušované verze událostí podle svého vlastního uvážení, Evropský parlament nakonec ztrácí kontakt s realitou. A ta je taková, že v řadě evropských zemí rehabilitují nacistické zločince, konají se hromadná shromáždění veteránů Waffen-SS a jejich příznivců a neonacistické organizace se cítí v pohodě. To je skutečná hrozba pro základní principy demokracie a lidských práv,“ prohlásila.

Podle mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace podobné žonglování s fakty nepovede k pozitivním výsledkům, ale naopak by mohlo podkopat víru evropské mládeže v evropské hodnoty.

Nový pohled z Prahy na začátek 2. světové války

Reportér Sputniku, autor tohoto článku, byl dne 22. srpna přítomen u debaty v Knihovně Václava Havla pod pracovním názvem „Zapomenutá válka? Evropa mezi Berlínem a Moskvou“, v níž si názor na historii vyměňovali ruský historik Andrej Zubov, Andrzej Nowak (Jagelonská univerzita) a Taťjana Tönsmeyerová (Univerzita ve Wuppertalu). Pořadem provázel moderátor Michael Žantovský.

Diskutující nenechali na SSSR ani nit suchou. Již jsme psali, že ruský historik Zubov se vyznamenal tím, když se na této „besedě“ vyslovil ve smyslu, že Adolf Hitler zaútočil v červnu roku 1941 na SSSR preventivně, aby Evropu zbavil bolševismu. Na německé akademičce Tatjaně Tönsmeyerové bylo v tu chvíli vidět značné překvapení. Její reakce byla taková, že se zastala role SSSR ve druhé světové válce.

O to více pak bylo překvapivé, když se podobně nečekaně vyjádřil i Andrzej Nowak z jagelonské univerzity v Polsku. Zaskočil řadu přítomných, zaraženě vyhlížel i moderátor Žantovský. Nowak totiž připustil, že když SSSR „zaútočil“ na Polsko, nebyl to nikdo jiný než právě Edvard Beneš, jenž k tomuto útoku na Polsko Sovětskému svazu pogratuloval. Takto to Nowak opravdu řekl.