Turecko zahájilo deportaci ze země bojovníků teroristické organizace Islámský stát*, jež byli dříve zatčeni, do států, jejichž občany jsou, prohlásil mluvčí tureckého ministerstva vnitra Ismail Catakly.

Ministr vnitra Turecka Süleyman Soylu dříve prohlásil, že Ankara hodlá zahájit v pondělí navrácení zajatých bojovníků IS do zemí, ze kterých přišli.

„Cizí terorista IS z USA, vůči kterému byly všechny procedury ukončeny, byl vypovězen z Turecka. Dalších sedm zahraničních bojovníků německého původu má být vypovězeno 14. listopadu,“ řekl ministr novinářům.

Turecké hrozby

Již dříve Turecko varovalo, že bude posílat zajaté bojovníky IS do Evropy. Ankara obviňuje EU ze snahy ponechat zemi v problému se zajatými teroristy samotnou.

Tábory zajatých stoupenců IS se nacházely na území, které bylo do 9. října pod kontrolou syrských Kurdů. Po zahájení operace Pramen míru vznikly obavy, že vojenské akce povedou k hromadnému úprku bojovníků. V Ankaře však prohlásili, že kontrolují situaci.

Už v únoru Ministerstvo zahraničí USA vyzvalo země Evropy, Blízkého východu a severní Afriky, aby vyzvedly své občany ze zajateckých táborů a soudily je ve vlasti.

Celkem se nachází na severu Sýrie asi 2 tisíce cizinců zajatých během bojů s IS. Předpokládá se, že je mezi nimi kolem 800 Evropanů.

Devátého října prezident USA Donald Trump prohlásil, že se Američanům podařilo vyvézt ze Sýrie dva zajatce, o nichž prohlásil, že jsou „nejhorší z nejhorších“. Jde o Brity Alexandera Kotiho a aš-Shafi-Elshayhe, kteří vykonávali popravy a prováděli mučení.

Situace na turecko-syrské hranici

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 1. října oznámil, že Ankara hodlá samostatně vytvořit bezpečnostní pásmo východně od řeky Eufrat v Sýrii, protože se nepodařilo dosáhnout žádoucího výsledků v jednáních s americkou stranou.

6. října Bílý dům vydal oficiální prohlášení, ve kterém se uvádí, že „Ozbrojené síly Spojených států se již nebudou účastnit operace a nebudou ji podporovat“. Představitelé arabsko-kurdských oddílů Syrských demokratických sil ze své strany zdůraznili, že tím USA porušily své dohody s kurdskými útvary.

7. října Erdogan upřesnil, že cílem operace bude vyčištění pohraničního syrského území od sil sebeobrany syrských Kurdů a zřízení bezpečnostního pásma pro rozmístění syrských uprchlíků, kteří se nacházejí v Turecku.

Damašek se vyslovil kategoricky proti turecko-americké dohodě, protože podle názoru syrské vlády by to bylo do nebe volající porušení suverenity a územní celistvosti Sýrie a hrubé porušení principů mezinárodního práva a Charty OSN.

Oficiální kurdské jednotky nejsou ve válečném stavu se syrskou armádou a konají bojové operace proti teroristům.

*IS – teroristická organizace zakázaná v Rusku.