Asad narovinu: Drancování ropných ložisek USA v Sýrii je praktický příklad americké politiky

Asad nazval al-Káidu třetí stranou v boji USA se Sýrií, Ruskem a Íránem

USA podle Asada potřebují „nástroje“ v boji s jinými státy. „Vyslali svoji armádu do Iráku, pochopili však, že to nefunguje. Ztráty byly velké a museli za to platit dokonce v samotných USA,“ řekl syrský prezident.

„Takže bylo mnohem jednodušší použít třetí stranu. Al-Káida je třetí strana v boji se syrskou, ruskou a íránskou vládou. Proto USA uplatnily tento způsob,“ prohlásil Asad.

Syrský prezident poznamenal, že existují důkazy.

„Jak je možné, že se Islámský stát (teroristická organizace zakázaná v Rusku) najednou v roce 2014 rozšířil? Prostě z ničeho nic… Současně v Iráku a Sýrii a navíc s americkými zbraněmi! Je to naprosto jasné. Jak se jim podařilo přepravit do Turecka miliony barelů ropy pod dozorem amerického letectva? Jak? Jde o to, že Američané je chtěli použít proti syrské armádě. Neřekli jsme to my, ale Američané, a fakta to vše potvrzují,“ zdůraznil Asad.

Drancování ropných ložisek

USA drancují ropná ložiska v Sýrii, je to donebevolající praktický příklad americké politiky, prohlásil Asad.

Na 90 % syrské těžby ropy je soustředěno na východním břehu Eufratu, který byl dříve baštou a hlavním zdrojem příjmů teroristů IS (teroristická organizace zakázaná v RF) a nyní je většinou pod kontrolou kurdských oddílů Syrských demokratických sil (SDF), spojenců USA. Zástupce Pentagonu Rath Hoffman dříve uvedl, že zisk ze syrské ropy mají Kurdové, a nikoli Američané.

„Jsme samozřejmě pobouřeni, pobouřen je celý syrský lid. Je to skutečně drancování <…>, bez mezinárodního pořádku, ani mezinárodního práva. <…>. Není to, řekněme přímo, nový jev a týká se nejen válečné doby,“ řekl Asad.

Zdůraznil, že „Američané vždy usilují o drancování jiných zemí tím nebo jiným způsobem, že jim berou nejen ropu, peníze a vůbec finanční zdroje, ale také práva, jak politická, tak všechna ostatní“.

„Je to jejich historická úloha minimálně z doby konce 2. světové války. Takže to není nic nového, nevypadá to divně nebo nespojeně s jejich předcházející politikou. Možná jenom, že časem americké způsoby získávají nové formy,“ řekl na závěr syrský prezident.

Podle údajů ruského ministerstva obrany má Washington z těžby syrské ropy měsíčně přes 30 milionů dolarů.

Izrael podporoval teroristy

V odpovědi na otázku o hodnověrnosti záběrů, jež svědčí o tom, že izraelská vláda prý poskytovala podporu teroristům napojeným na al-Káidu a IS za účelem likvidace syrské vlády, Asad připomněl, že „Izrael oficiálně zveřejnil tyto fotografie ve zpravodajských pořadech“.

„Během každého útoku syrské armády na pozice teroristů an-Nusry na jihu ostřeloval Izrael naše vojáky. Při každém našem útoku někde na syrském území útočilo izraelské letectvo na vládní armádu. Takže souvislost je celkem jasná,“ řekl.

„Operace Izraele jsou spojené s operacemi teroristů. Izrael jedná za prvé přímo přes teroristy, za druhé přes Američany a za třetí přes Evropany. Mají stejné cíle a zájmy, přičemž to platilo za války i před ní. Proto je izraelská účast v tom celkem přirozená, očekávaná a pravděpodobná,“ poznamenal syrský prezident.